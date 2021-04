الخارجية الليبية تؤكد.. سنعمل على إخراج تركيا من أراضينا

أكدت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الجمعة، على لسان وزيرتها نجلاء المنقوش، أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من أراضي ليبيا.

كما أكدت وزيرة الخارجية الليبية، أنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم، وفقاً لما أورد “العربية”.

هذا وقد شددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا.

الأمر الذي قالت أنه سيسمح بإجراء الانتخابات الليبية، المقررة بنهاية العام الجاري، في ظروف من الأمن والاستقرار.

بينما ذكرت بعد زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية: “نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين”.

وشددت المنقوش إلى أن “العلاقات إيجابية مع دول الجوار”، مؤكدة أن “السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا”.

فيما شددت أيضاً على أن “الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار”.

وطالبت قائلة: “أدعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل”.

مضيفة “لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج الى سنوات من العمل لمداواة الجروح”.

وفي السياق ذاته أرسلت وزارة الخارجية الليبية دعوات إلى الجهات و الشركات الإيطالية التي توقفت مشاريعها في الداخل الليبي ، من أجل استئناف العمل عليها .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن الخارجية الليبية أن الوزيرة نجلاء المنقوش بحثت مع دي مايو “تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 ” .

و أوضحت ضرورة الإسراع في استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، والسعي من أجل الاتفاق على مشاريع جديدة ، في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة .

و أعربت المنقوش عن ” أملها بإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم في إيطاليا“.

كما تناول اللقاء “ملف الهجرة غير الشرعية ،و تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ، في ظل احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين”.

