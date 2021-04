السيسي وبوتين يتفقان على عودة كامل رحلات الطيران بين البلدين

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، اتفق من خلاله الجانبان على إعادة حركة الطيران بين البلدين.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين”، حسب قوله

وكانت قد توقفت حركة الطيران بين البلدين بالكامل عام 2015 بعد حادثة تفجير طائرة ركاب روسية كانت متوجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سان بطرسبرغ الروسية، قبل أن تستأنف روسيا الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي فقط عام 2018.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الروسية، دعت مصر روسيا إلى الضغط على إثيوبيا للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقاهرة، فيما قالت إثيوبيا إنها عالجت جميع مخاوف السودان، وإن مصر لم تعترف بما وصفته بالسخاء الإثيوبي.

وصرحت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الروسي وبحث معه عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها قضية سد النهضة والوضع في ليبيا.

حيث أكد خلال اللقاء -الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري- على إيلاء مصر ملف السد أقصى درجات الاهتمام باعتباره يمس الأمن القومي لمصر، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وشدد عبد الفتاح السيسي على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وفي المقابل أكد لافروف رفض بلاده المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معربا عن تطلع بلاده للتوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

حيث عقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اللقاء، حيث قال شكري إن القاهرة تعول على موسكو لما لها من قدرة على التأثير في إثيوبيا للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية.

بدوره، أكد لافروف على ضرورة التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة بما يحفظ مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وقال إن موسكو ترى أهمية كبرى لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

