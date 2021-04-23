ليبيا.. 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلن المركز نسجيل 11 حالة وفاة جديدة، بسبب الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

وأفاد المركز بأن العاصمة الليبية طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع تسجيلها 192 إصابة، دون تسجيل حالات وفاة.

وبهذا يصل تراكمي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 174 ألفًا و752 شخصًا، في حين وصل تراكمي حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 2947 حالة وفاة.

وفي وقت سابق اجتمع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، قد شددت على أن الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

لافته إلى ضرورة أن يعتني كل فرد بنفسه ،وأن يهتم بأحبائه وبالآخرين وعندما نفعل ذلك، يمكننا حقاً أن نتفوق على هذا الفيروس.

وفي وقت سابق أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حملة لتوعية المواطنين في العاصمة طرابلس حول وباء كورونا.

وتشهد ليبيا في الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهذا ما يثير المخاوف من احتمال تفشي كبير للوباء بين الناس وانتقال العدوى فيما بينهم بسبب الاخنلاط وقلة المعدات الطبية مما يحول دون السيطرة عليه.

على صعيد منفصل، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا حمل رقم (35) لعام 2021، وهو قرار خاص بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في ليبيا.

وقد حدد الدبيبة من خلال هذا القرار بأن ساعات دوام العمل الرسمي ستكون من تبدأ الساعة الـ10 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ3 ظهراً، بحسب صحيفة “الساعة 24”.

The post ليبيا.. 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ