سوريا: تسطح بالمنحنى الوبائي لفيروس كورونا منذ مطلع أبريل

كشف مدير مشفى المواساة في محافظة دمشق، الدكتور عصام زكريا الأمين، الجمعة، عن انخفاض عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المراجعة للمشفى منذ مطلع أبريل الجاري.

كما أكّد الأمين، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، تراجع نسبة إشغال غرف العزل والعناية المشددة المخصصة لمصابي كورونا في المشفى، إلى 90% بعد أن وصلت شهر مارس الماضي إلى 100%.

وصرّح مدير مشفى المواساة قائلاً: “لوحظ منذ بداية شهر أبريل/ نيسان تسطح في المنحنى الوبائي ومن ثم حصول انخفاض تدريجي فيه لجهة الحالات المشتبهة المراجعة لقسم الإسعاف وعدد المقبولين بغرف العزل والعناية الخاصة بمرضى كورونا في المشفى”.

وأوضح الأمين، أن “المنحنى الوبائي عادةً ينخفض تدريجياً وليس بشكل حاد نظراً لأن الحالات الشديدة والحرجة تحتاج إلى وقت أطول للعلاج”.

وشدد الأمين، على “جاهزية مشفى المواساة لقبول حالات الإصابة بكورونا حيث يبلغ عدد الأسرة المخصصة لهذه الحالات في غرف العزل والعناية المركزة 70 سريراً مع توفير أقصى درجات الحماية والوقاية للكوادر الطبية والتمريضية التي تتعامل مباشرة مع مرضى كورونا إضافة إلى توفير الاكسجين والأدوية المطلوبة”.

كما نوّه، إلى أن “استقبال مشفى جراحة القلب الجامعي لحالات الإصابة بكورونا أسهم بتخفيف الضغط عن مشفى المواساة”.

وحول تلقي الكوادر الطبية للقاح كورونا، قال الأمين: “تم حتى الآن تلقيح نحو 150 شخص من الكوادر الصحية بالمشفى العاملين بالخط الأول في التصدي للوباء ممن هم على تماس مباشر مع المرضى سواء في غرف العزل أو العناية المركزة”.

وأكمل: إن “عملية إعطاء اللقاح ستتواصل مع وصول دفعات أخرى من وزارة الصحة خلال الفترة القادمة ليتم استكمال تلقيح باقي الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والخدمية في المشفى”.

ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات في سوريا 21725 حالة، بينما وصل مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1496 حالة.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن الحكومة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، اليوم الخميس من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”.

وأوضح البيان أنه “من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

