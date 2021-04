شيوخ ووجهاء قبيلة ‘طي’ ينددون باعتداءات ‘قسد’ على أهالي القامشلي

ندد شيوخ ووجهاء قبيلة طي باعتداءات ميليشيا “قسد” وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في أحياء مدينة القامشلي وارتهانها للاحتلال الأمريكي ومخططاته ضد الوطن وأبنائه.

ووجهو في بيان لهم عقب اجتماعهم في قرية جرمز بريف القامشلي حول الاعتداءات الأخيرة لميليشيا “قسد” على الأهالي في بعض أحياء مدينة القامشلي نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية “للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي التي تواصل اعتداءها على حي طي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات”.

واعتبر البيان أن “استخدام السلاح والمدرعات من قبل ميليشيا (قسد) بهذه الهمجية ضد المدنيين وارتقاء شهداء من الشيوخ والنساء والأطفال يشكل خيانة للشعب والأرض والتاريخ” مؤكداً أن “قسد المرتهنة للأمريكي لم تراع القيم والأخلاق وتنفذ توجيهات سيدها الأمريكي الذي نهب خيرات وثروات البلاد من خلال ما يسمى (قانون قيصر)”.

ودعا البيان بعض أبناء العشائر المنخرطين في صفوف “قسد” إلى الانسحاب الفوري “وإعلان المقاومة الشعبية ضد المحتل الأمريكي وأدواته والمواجهة بكل عزة وشرف” مشيراً إلى أن توقيت الممارسات الإرهابية الأخيرة لميليشيا “قسد” إنما يهدف للتشويش على الاستحقاق الرئاسي.

وختم شيوخ ووجهاء قبيلة طي بيانهم بتأكيد العشائر والقبائل العربية في محافظة الحسكة مجدداً على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في مواصلة الحرب على الارهاب وتأمين الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.

تعرضت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء، لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في ريف محافظة الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا.

وأدى استهداف السيارة التابعة لقوات قسد إلى وفاة ثلاثة بينهم قيادي من عناصر من قسد المدعومة من جيش الاحتلال الأمريكي المتواجد في الشمال الشرقي من سوريا.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن 3 من قوات سوريا الديمقراطية لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم العسكرية بالقرب من منطقة كبيبة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي، وأن أحد القتلى هو القيادي نافدار كاجو، بحسب سانا.

تتعرض قوات سوريا الديمقراطية للاستهداف بشكل يومي تقريباً، وخاصة مع انتشار أعداد كبيرة من الفصائل المسلحة المتحاربة على السلطة والأموال في مناطق سيطرة قسد.

إذ أكدت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في ريف مدينة دير الزور الشمالي، في 18 أبريل الجاري، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مسلحي تنظيم “قسد” المدعوم أمريكياً.

فيما أكدت مصادر محلية أن: “عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تقل عناصر من (مجلس دير الزور العسكري) التابع لميليشيا (قسد) في بلدة بريهة إلى الشمال من مدينة دير الزور”.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية، حالة انفلات أمني، وعمليات عسكرية وإرهابية متكررة ما يضع حياة المدنيين على المحك.

وفي الشأن السوري، التقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، مع وفد روسي رسمي ترأسته آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل بروسيا.

وجرى خلال الاجتماع الذي تم في مدينة القامشلي بين الإدارة الذاتية والوفد الروسي من أجل إتمام تسليم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

ذ نشرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي على “فيسبوك” ما يلي: “وصل اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي“.

