محمد المنفي يصل العاصمة التشادية للمشاركة بمراسم دفن ديبي

يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بمراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي التي ستقام في العاصمة التشادية أنجمينا.

إذ وصل اليوم الجمعة، محمد المنفي والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم جنازة ديبي في أنجمينا، بحسب بوابة الوسط.

ويشرف المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي نجل إدريس ديبي، على مراسم جنازة والده الرئيس الراحل الذي حكم البلاد لثلاثين عاما بقبضة من حديد، والتي ستقام اليوم الجمعة وبمشاركة عدد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الجدير بالذكر أن المرتزقة التشاديين ينتشرون منذ سنوات في جنوب ووسط ليبيا، وبحسب التقارير الأممية فإنهم شاركوا في الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا.

وفي سياق آخر، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أول أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، الأوضاع الراهنة في تشاد.

وشدد محمد المنفي وبازوم على أهمية «اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة».

وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو في 14 أبريل الجاري، عدم وجود إمكانية لعقد اي اتفاقيات.

وشدد المنفي على : “أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليا، تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية”.

كما أشار المنفي إلى : “أهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”.

وفي السياق، كشف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتفقت مع دولة ليبيا لبدء محادثات بشأن ترسيم مناطق البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد أن اجتمع رئيس الوزراء اليوناني برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وبحسب بيان صادر من ميتسوتاكيس، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية.

وأوضح البيان أن اليونان تسعى لإعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، حيث أنها توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها لاتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا.

