الأسايش تتقدم على قوات الدفاع الوطني باشتباكات حي الطي

استمرت الاشتباكات بين الأسايش وقوات الدفاع الوطني السوري، حتى اليوم الجمعة وسط أنباء عن تقدم القوات الكردية في حي الطي بالقامشلي شمال شرق سوريا.

إذ نقلت وكالة ستيب الإخبارية أن الأسايش سيطرت على 85 بالمئة من حي الطي في مدينة القامشلي، الحي الذي تتخذ منه قوات الدفاع الوطني السوري مربعاً أمنياً خاصاً بها داخل المدينة.

وأفادت المصادر أن الأسايش منذ ظهر اليوم الجمعة، تمكنوا من التقدم داخل الحي والسيطرة على حواجز أمنية ومقرات للدفاع الوطني السوري، ولازالت مستمرة عمليات التمشيط والاشتباكات في الحي.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال وجرحى، وزعمت مصادر الوكالة أن الإصابات كانت برصاص قناصة الدفاع الوطني أثناء محاولة خروجهم نحو مناطق سيطرة قوات قسد بباقي أحياء المدينة.

وبحسب الوكالة فقد تمكنت قوات الأسايش مساء أمس الخميس، من السيطرة على مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري متواجد داخل حي الطي في مدينة القامشلي أثناء تقدمها في الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات بين الدفاع الوطني السوري وقوات الأسايش في شمال شرق سوريا، أمس الخميس، بعد ساعات قليلة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية.

وكان قد ظهر مقطع مصور عن سقوط قذيفة هاون في منطقة التماس بين المجموعتين.

وجرى تبادل لقصف عشوائي بين الطرفين ما يشير إلى أن الوضع في الخطوط الأمامية يبدو خطير، وفي تطور مستمر.

وكانت قد أعلنت إحدى وكالات الأنباء الكردية عن سقوط قتلى في مدينة القامشلي برصاص عناصر الدفاع الوطني السوري، خلال الاشتباكات.

وكانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة في الشمال السوري نجاح المفاوضات التي قامت بها القوات الروسية مع الدفاع الوطني السوري و الأسايش لوقف إطلاق النار .

إذ نقلت روسيا أمس، عن أحد المصادر أن القوات الروسية ( قوات الشرطة العسكرية ) نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا”.

و تضمن الاتفاق “وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي الطي وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور”.

