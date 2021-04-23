حمدوك يشكر الدفاع المدني لإنقاذ أطفال منتزه الرياض ويقرر إيقاف الألعاب بالمنتزه

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك : فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم ب ساقية منتزه الرياض بالخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب.

لقد خرجت هذه العائلات للترويح في مساء رمضان لتجد نفسها في خضم هذا الحادث المُخيف، مما يتطلب مننا اتخاذ إجراءات حتى لا يتكرر، ولذلك فإننا ندعم ما قررته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث.

شكراً لقوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، فقد قاموا ببذل مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين مما جعلنا جميعاً نتنفس الصُّعداء

والحمد لله على سلامتهم بعد تجربتهم المريرة هذه، كما أدعو لهم بأن يتجاوزوا آثارها عاجلاً مرة أخرى أتوجه بإشادة وتقدير كبيرين لقوات الدفاع المدني.

و أصابت الأسر والمتواجدين بمنتزه الرياض العائلي الخرطوم مساء الامس عقب إفطار رمضان فزع عندما أوشكت لعبة (الساقية) السقوط وعلى متنها عدد من المواطنين

وبصورة عاجلة استدعت إدارة المنتزة الدفاع المدني الذي حضر وشرع في عملية الإنقاذ واكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ان ان قوات الدفاع المدني

قاموا ببذل مجهود جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين مما جعلنا جميعاً نتنفس الصُّعداء، والحمد لله على سلامتهم بعد تجربتهم المريرة هذه، كما أدعو لهم بأن يتجاوزوا آثارها عاجلاً مرة أخرى أتوجه بإشادة وتقدير كبيرين لقوات الدفاع المدني.

الشرطة

أكد الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة اللواء عمر عبدالماجد عدم وقوع إصابات وسط العالقين في منتزه الرياض .

وأوضح عمر في تصريح تابعه المراسل أن ما حدث في لعبة (الساقية) عبارة عن جنوح (ميلان) للعبة، مشيراً إلى تمكن قوات الدفاع المدني من إجلاء عدد كبير من العالقين بسلامة..

يذكر أنه في حادثة مرعبة كانت قد تعطلت لعبة (الساقية) بمنتزه الرياض شرقي العاصمة الخرطوم مساء أمس الخميس ما خلف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين في (الساقية) وأسرهم وسيطرت حالة من القلق خوفاً من سقوط الساقية أو تداعي أجزاء منها ما قد يخلف ضحايا من الأطفال العالقين .

وقالت ولاية الخرطوم في بيان لها انه وفور تلقي النبأ دفعت حكومة ولاية الخرطوم بفريق إنقاذ متكامل علي رأسه وحدة الإنقاذ البري بشرطة الدفاع المدني مصحوبة بفريق طبي وعربات الإسعاف بحضور امين عام حكومة ولاية الخرطوم ومدير عام شرطة الدفاع المدني بالولاية والمدير التنفيذي لمكتب والي الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم .

وان قوات الدفاع المدني باشرت اعمال إخلاء وإنزال العالقين وبذلت جهدا كبيرا ومقدرا وبكامل الإحترافية وسط تعاون كبير من المواطنين حتي إخلاء جميع من كانو بالساقية بسلام ولم تسجل اي إصابات .

واشادت حكومة الولاية بالمجهودات التي بذلت بواسطة قوات الدفاع المدني والتي ساهمت خبرة وإحترافية منسوبيها في الإخلاء دون اي إصابات . كما تشيد بصبر وتعاون أسر الأطفال والمواطنين .

وقد وجهت حكومة الولاية بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض إلي حين مراجعتها وإكتمال التحقيق في أسباب الحادث .

وابان البيان بان حكومة ولاية الخرطوم تعد بمراجعة كل الألعاب الملحقة بالمنتزهات والحدائق لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحوادث