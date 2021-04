وقف إطلاق النار في القامشلي يبدأ مساء اليوم ولصباح الغد

توصلت الشرطة العسكرية الروسية اليوم خلال اجتماعها مع قادة من قوات سوريا الديمقراطية إلى قرار وقف إطلاق النار بين الأسايش والدفاع الوطني السوري في القامشلي.

وأفادت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ من مساء اليوم الجمعة ولغاية صباح يوم غدٍ السبت الساعة العاشرة، بحسب خبر 24.

وكشفت المصادر المطلعة أن القرار الذي تم التوصل إليه كان نتيجة تدخل الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتوسط لإيقاف الاشتباكات المندلعة في القامشلي منذ أربعة أيام.

وأكدت المصادر أن الاجتماع أفضى إلى وقف إطلاق النار من الساعة 18:00 من مساء اليوم الجمعة ولغاية الساعة 10:00 من صباح يوم غد السبت.

وتم الإيعاز إلى قوات الأسايش المتواجدين في خطوط التماس مع الدفاع الوطني السوري، من قبل قيادة قوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية للالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

وفي السياق، تجددت الاشتباكات بين الدفاع الوطني السوري وقوات الأسايش، أمس الخميس، في شمال شرق سوريا بعد ساعات قليلة على اتفاق وقف إطلاق النارالأول الذي تم بوساطة روسية.

وجرى تبادل لقصف عشوائي بين الطرفين وبأن الوضع في الخطوط الأمامية يبدو خطير، وفي تطور مستمر.

وكانت قد أعلنت إحدى وكالات الأنباء الكردية عن سقوط قتلى في مدينة القامشلي برصاص عناصر الدفاع الوطني السوري، خلال الاشتباكات.

وكانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة في الشمال السوري نجاح المفاوضات التي قامت بها القوات الروسية مع الدفاع الوطني السوري و الأسايش لوقف إطلاق النار .

إذ نقلت روسيا اليوم عن أحد المصادر أن القوات الروسية (قوات الشرطة العسكرية) نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا”.

و تضمن الاتفاق “وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور”.

إذ كانت الاشتباكات مندلعة منذ صباح الأربعاء الفائت و استمرت لغاية وقت متأخر من الليل ، بين الدفاع الوطني و قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، و تشير المعلومات إلى وقوع قتلى و جرحى بين الطرفين .

