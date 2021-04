سوريا.. مصرع طفلي قيادي سابق بـ”الجيش الحر” بعد محاولة اغتياله

انفجرت عبوة ناسفة، الجمعة، بـ”عبدالله بكار” الملقب بـ”أبو مجاهد“، بريف القنيطرة جنوبي غربي سوريا، ما أسفر عنه مقتل ولديه محمد وسعادة وإصابة ثالث.

وحصل الانفجار في بلدة سويسة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي غربي سوريا.

يشار إلى أن بكار “كان قيادياً سابقاً في (الفرقة 46 مشاة) التابعة لـ(جبهة ثوار سوريا)، المدعومة من غرفة “الموك”.

لكن بعد اتفاق “التسوية” في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد في يوليو/ تموز 2018، أصبح أحد عرابي المصالحات، ويعمل لصالح فرع الأمن العسكري “220” المعروف بـ”فرع سعسع”، وهي المرة الثانية التي يتعرض لمحاولة اغتيال خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكر موقع “تلفزيون سوريا”.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري عن مقتل الطفلين، دون توضيح أي تفاصيل حول الحادث أو الجهة المنفذة.

وشهدت القنيطرة بعد سيطرة النظام في 2018 سلسلة تفجيرات وعمليات قتل واغتيال، طالت شخصيات عسكرية من النظام ومقاتلين سابقين من “الجيش الحر” ومدنيين، لا تتبناها أي جهة.

وفي 17 من نيسان الحالي، قتل هادي هزاع محمد وهشام يوسف الخبي، وأصيب ثالث، بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة على طريق أم باطنة- نبع الصخر في القنيطرة.

كما قُتل مدنيان بينهما طفل، وأُصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة في قرية جبا بريف محافظة القنيطرة، في 26 من آذار الماضي.

وكان عضو مجلس محافظة القنيطرة في مدينة البعث، رضوان خالد الشمالي، قُتل بطلق ناري أصابه برأسه على يد مسلحين مجهولين، في 17 من شباط الماضي.

وفي 17 من كانون الثاني الماضي، قُتل الملازم أول محمد العبد الله من مرتبات شرطة محافظة القنيطرة، متأثرًا بإصابة في الرأس نتيجة وقوعه في كمين نصبه مجهولون، في أثناء تسيير دورية الشرطة قرب مفرق الصمدانية الغربي، إضافة إلى عنصر في ميليشيا “فوج الجولان”.

وعلى صعيد متصل، استشهد مواطن سوري، قبل أيام قليلة، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة بريف القنيطرة، صباح الأحد.

وذكرت وكالة “سانا” أن “مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة خاصة انفجرت في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة ما أدى إلى استشهاد سائقها على الفور”.

يذكر أن مدنيا استشهد وأصيب طفله ومدني آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة، في 26 مارس الماضي، على طريق جبا أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي.

