مسلسل 2020.. نادين نجيم تكشف عن أكثر مشهد أضحكها فيه

يحصد مسلسل 2020 نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الحالي، والذي يؤدي أدوار بطولته كل من نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

وكشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم مؤخراً عبر حسابها على تويتر، عن​ أكثر مشهد في مسلسل 2020 أدته مع الممثل السوري ​قصي خولي​، أثر فيها ويضحكها بشكل هستيري في كل مرة تشاهده.

إذ نشرت نادين مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على تويتر، ظهر فيه قصي خولي وهو ممسك بيدها بكل قوته، ويدفعها من أمامه، بحسب أوقات الشام.

وكتبت نادين معلقة على الفيديو: “متت ضحك ذكرتيني ! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي ١٠ متار لقدّام”.

مل ما شوف هاي اللقطة بضحكنادين صارت عندي بأوضة النوميا عفو الله@nadinenjeim #NadineNassibNjeim #nadinenjeim @nadinenjeim pic.twitter.com/Epu7NLe9GN — nadine dalia fans (@dalianadinefans) April 23, 2021

وانهالت التعليقات من معجبي نادين نسيب نجيم الذين قالوا بان نادين وصلت إلى غرفهم من قوة قصي في المشهد.

وكان قد أعلن الفنان السوري قصي خولي عن مسلسله الجديد “2020”، ونشر بوستر المسلسل في فبراير الفائت، على إنستغرام بعد تسريب البوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق الفنان قصي خولي على البوستر قائلاً: “الظاهر أنه تسرب البوستر لمسلسل 2020.. بكل الأحوال انتظرونا بشهر رمضان الكريم 2021 بعمل مختلف”.

وتابع خولي واعداً الجمهور بتميُّز العمل قائلاً: “إن شاء الله سيكون إنجاز مهم على صعيد مسيرتنا جميعاً من شركة إنتاج إلى فنانين، كتّاب، فنيين وكل مفاصل العمل الأخرى”.

ووجه خولي شكره إلى أهالي الحي الذي تم فيه تصوير مشاهد مسلسله الجديد 2020، إذ كتب: “بدي اتشكر الجميع على جهدهم وتعبهم والحقيقة حابب اتشكر أهل الحارة الكرام يلي استضافونا بحارتهم كل فترة التصوير بكل الحب والاهتمام يلي أحاطونا فيه أهل الرويسات”.

تدور أحداث المسلسل الذي يجمع للمرة الثانية كل من قصي خولي ونادين نجيم معاً، حول أحداث بوليسية وتشويقية عن عصابة يقودها خولي بالسر، فيما تلعب نادين نجيم دورين في المسلسل دور المحقق ودور الفتاة الشعبية.

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور لوجهها بدون فلتر عبر حسابها على إنستغرام تُظهر أثر الجروح التي أصابتها من جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأرفقت الفنانة نادين صورة وجهها بدون فلتر بعبارات متفائلة ومليئة بالإيجابية حيث كتبت: “إنها أنا، بدون فلتر.. شكراً يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وايجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله”.

وأكملت تعبيرها عن التفاؤل وحبها للحياة بقولها: “الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر”





