جولة ثانية مرتقبة في المحادثات الإيرانية – السعودية

أكد سفير إيراني سابق أنه من المتوقع انعقاد جولة ثانية من المباحثات الإيرانية-السعودية برعاية مباشرة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وصرح السفير الإيراني السابق: “دراسة المزاعم السعودية لدعم إيران للحوثيين، والأوضاع في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخل الرياض في المفاوضات النووية ستكون من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع”.

وقال مضيفاً : “الخلافات بين البلدين ليست قليلة، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة تلك الخلافات وإيجاد حل موضوعي لها”.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه “لم يكن للصين أي دور لترتيب اللقاءات، وقد تمت بطلب ومتابعة رئيس الوزراء العراقي” مؤكداً أن جولة المحادثات القادمة سيرعاها الكاظمي فقط، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن، رحب السفير الإيراني في العراق بالوساطة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتقريب العلاقات الإيرانية مع العالم العربي بما يصب في مصلحة المنطقة.

تأتي تصريحات السفير إيراج مسجدي بعد تداول أنباء عن لقاء وفدين سعودي إيراني في العاصمة بغداد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا الخصوص قال مسجدي إن “الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع”.

وأضاف مسجدي “أن إيران تدعم العراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار”.

واعتبر السفير الإيراني أن “تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة”، وقال إن “قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها”. وأضاف أن “ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس تتم متابعته من قبل إيران والعراق على المستويات القضائية والسياسية والدولية”.

وفي السياق، عبرت وزارة الخارجية الروسيةيوم الاثنين المنصرم، عن ترحيبها بأي تقارب سعودي إيراني، مؤكدة أن أي مباحثات بين الجانبين ستنعكس إيجابا على المنطقة.

حيث قالت كبيرة المستشارين في قسم التخطيط السياسي الخارجي بوزارة الخارجية الروسية، ماريا خودينسكايا-غولينيشيفا: “سنرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء الخلاف العائلي بين قطر والرباعية العربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)”. بحسب روسيا اليوم.

