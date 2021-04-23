اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومجموعات مسلحة في عين عيسى

تجددت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومية السورية، والمجموعات المسلحة المدعومة من أنفرة على المحاور الغربية لعين عيسى بريف الرقة.

وبحسب ما أشار إليه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فقد نجم عن اشتباكات عنيفة بواسطة القصف الصاروخي المتبادل، خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأكدت المصادر أن اشتبكات تجددت اليوم بين الفصائل المسلحة المدعومة تركيا والقوات الحكومية الرسمية في محيط قرية جديدا الواقعة غرب ناحية عين عيسى، ضمن ريف الرقة الشمالي.

واستخدم الطرفين الرشاشات الثقيلة والقصف الصاروخي المتبادل، ولم يتم التبليغ عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي السياق، توصلت الشرطة العسكرية الروسية اليوم خلال اجتماعها مع قادة من قوات سوريا الديمقراطية إلى قرار وقف إطلاق النار بين الأسايش والدفاع الوطني السوري في القامشلي.

وأفادت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ من مساء اليوم الجمعة ولغاية صباح يوم غدٍ السبت الساعة العاشرة، بحسب خبر 24.

وكشفت المصادر المطلعة أن القرار الذي تم التوصل إليه كان نتيجة تدخل الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتوسط لإيقاف الاشتباكات المندلعة في القامشلي منذ أربعة أيام.

وأكدت المصادر أن الاجتماع أفضى إلى وقف إطلاق النار من الساعة 18:00 من مساء اليوم الجمعة ولغاية الساعة 10:00 من صباح يوم غد السبت.

وتم الإيعاز إلى قوات الأسايش المتواجدين في خطوط التماس مع الدفاع الوطني السوري، من قبل قيادة قوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية للالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

وفي السياق، تجددت الاشتباكات بين الدفاع الوطني السوري وقوات الأسايش، أمس الخميس، في شمال شرق سوريا بعد ساعات قليلة على اتفاق وقف إطلاق النارالأول الذي تم بوساطة روسية.

وجرى تبادل لقصف عشوائي بين الطرفين وبأن الوضع في الخطوط الأمامية يبدو خطير، وفي تطور مستمر.

وكانت قد أعلنت إحدى وكالات الأنباء الكردية عن سقوط قتلى في مدينة القامشلي برصاص عناصر الدفاع الوطني السوري، خلال الاشتباكات.

وكانت قد أكدت بعض المصادر المطلعة في الشمال السوري نجاح المفاوضات التي قامت بها القوات الروسية مع الدفاع الوطني السوري و الأسايش لوقف إطلاق النار .

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