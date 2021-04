اتهم رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، تجار سوريين بتهريب شحنة مخدرات في الفواكه والخضار عبر لبنان إلى دول الجوار.

وصرح ترشيشي : “المزارع اللبناني مظلوم، كذلك لبنان.. الشاحنة التي ضبطت في السعودية محملة بالرمان، ومعروف أنه ليس لدينا إنتاج كبير من الرمان بما يسمح لتصديره”.

وأضاف: “إذا ما استعرضنا ما حصل منذ سنتين لغاية اليوم، نجد أن هناك شحنات أحيانا تكون ملغومة بالممنوعات تخرج من لبنان، ولكن لا تقف وراءها جهات لبنانية”، موضحا أنها “قد تكون باسم شركات لبنانية، لكنها لصالح جهات غير لبنانية”.

وقال : “الشركات اللبنانية لا علم لها، كما أن الشركات التي تحترم نفسها، لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات، وبالتالي قد يتم لغم البضائع دون علم صاحب الشركة، الذي لا يدقق بكل ما يوضع داخل الشاحنة”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن اللبناني، باشرت طوافات الجيش اللبناني اليوم الجمعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك شرق البلاد لمكافحة الجراد

وأعلنت ​قيادة الجيش​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه في اطار اجراءات مكافحة اسراب ​الجراد​ والحد من انتشارها و​القضاء​ عليها باشرت طوافات الجيش اللبناني​ بالتنسيق مع ​وزارة الزراعة​ رش مبيدات حشرية في مناطق ​بعلبك​ و​رأس بعلبك​.

واجتاحت أسراب من الجراد منذ الساعات الاخيرة أعالي جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك في مناطق مرطبيا وخربة داوود وأعالي الزمراني، ما أدى إلى حالة هلع لدى المواطنين والمزارعين بسبب كثافة الأسراب.

بعد أربع سنوات من توليه منصبه، كان صوت قائد الجيش اللبناني جوزيف عون قد بدأ يتعالى وتتردد أصداء انتقاداته. ففي كلمة ألقاها بقاعة خافتة الإضاءة على مسامع أفراد الجيش الشهر الماضي، وبَّخ عون الحكومة اللبنانية لخفض ميزانية الجيش، في خطاب انطوى على انتقادات لاذعة، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

في كلمته قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بغضب، مستنكراً طوافات الجيش مزاعم مسؤولين سياسيين لم يكشف عن أسمائهم بأن الجيش أهدر موارده: “هل يريدون الجيش أم لا؟ هل يريدون أن يظل الجيش قائماً على قدميه أم لا؟”، وتابع: “نحن لا نقبل أن يمس أحد بحقوق العسكريين”.

The post لبنان .. تجار سوريون يُتهمونَ بتهريب “رمان محشو بالمخدرات” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ