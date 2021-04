القامشلي.. عودة التوتر الأمني بعد فشل الوساطة الروسية الثانية

عاد التوتر ليخيم على المشهد الأمني في القامشلي بعد فشل الوساطة الروسية الثانية التي أفضت إلى قرار وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يستمر ليوم الغد الساعة العاشرة صباحاً.

وبدأت التغريدات التي تتحدث عن خرق الأسايش للهدنة واستغلالها من أجل كسب تقدم على الأرض في القامشلي.

إذ أفادت مصادر محلية بحسب العربي الجديد، أن قسد فرضت سيطرتها بالكامل على حي طي في مدينة القامشلي.

مصادر محلية من داخل مدينة القامشلي، لـ"العربي الجديد": قوات الإدارة الذاتية و"قسد" سيطرت على حيي طي وحلكو في مدينة القامشلي بعد معارك استمرت أربعة أيام مع عناصر "الدفاع الوطني" الرابط البديل: https://t.co/YWsvzrcgxxhttps://t.co/W1pxvFFj4F — العربي الجديد (@alaraby_ar) April 23, 2021

فيما أكد غسان خليل محافظ الحسكة لإذاعة محلية أنه: “استقدمت ميليشيا “قسد” تعزيزات ضخمة وفرضت طوقا حول حي “حارة طي”، الذي يعتير من أفقر احياء مدينة القامشلي ما تسبب خسائر كبيرة نتيجة الضغط الناري”.

#الحسكة:

حول اتفاق الهدنة والأحداث الأمنية التي تشهدها مدين القامشلي، محافظ الحسكة اللواء غسان خليل لشام إف إم: – استقدمت ميليشيا "قسد" تعزيزات ضخمة وفرضت طوقا حول حي "حارة طي"، الذي يعتير من أفقر احياء مدينة القامشلي ما تسبب خسائر كبيرة نتيجة الضغط الناري، — محمد يونس (@FdJJCtfPMhSmmHw) April 23, 2021

وتابع خليل قائلاً: ” كان هناك أكثر من وساطة روسية لوقف الهدنة لكن “قسد” خرقت الهدن التي سرت، وحرصا منا على عدم إراقة الدماء كنا نقبل، نأمل من الهدنة الحالية أن تصمد وتلتزم بها “قسد” التي كانت تستغل كل هدنة سابقة لتشن هجوما لتحقق تقدما على الأرض، ونتوقع أن تقوم بخطوة مماثلة”.

وفي تغريدة لأحد رواد موقع التواصل تويتر كتب زمان الوصل: “القامشلي..”آساييش” تتقدم في حارة “طي” على حساب الدفاع الوطني”.

القامشلي.."آساييش" تتقدم في حارة "طي" على حساب "الدفاع الوطني" https://t.co/nzA9iWs8gS pic.twitter.com/FMTMfWWhma — زمان الوصل-Zamanalwsl (@zamanalwsl) April 23, 2021

فيما كتب حساب إدريس الأوسو قبل قليل عبر تويتر: “بعد خرقهم للهدنه الاسايش تحاصر مربع الامني بالكامل..”.

#عاجل_قامشلو

بعد خرقهم للهدنه الاسايش تحاصر مربع الامني بالكامل[email protected] pic.twitter.com/BamRoWcz49 — Idris Al Oso (@IdrisAlOso8) April 23, 2021

وكانت قد توصلت الشرطة العسكرية الروسية اليوم خلال اجتماعها مع قادة من قوات سوريا الديمقراطية إلى قرار وقف إطلاق النار بين الأسايش والدفاع الوطني السوري في القامشلي.

وأفادت المصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ من مساء اليوم الجمعة ولغاية صباح يوم غدٍ السبت الساعة العاشرة.

وكشفت المصادر المطلعة أن القرار الذي تم التوصل إليه كان نتيجة تدخل الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتوسط لإيقاف الاشتباكات المندلعة في القامشلي منذ أربعة أيام.

وأكدت المصادر أن الاجتماع أفضى إلى وقف إطلاق النار من الساعة 18:00 من مساء اليوم الجمعة ولغاية الساعة 10:00 من صباح يوم غد السبت.

وتم الإيعاز إلى قوات الأسايش المتواجدين في خطوط التماس مع الدفاع الوطني السوري، من قبل قيادة قوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية للالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

