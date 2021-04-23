الجيش الفرنسي ينفي شن ضربات جوية في تشاد

إنجامينا 23 أبريل 2021 (وال) -أعلن الجيش الفرنسي اليوم الجمعة، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية هذا الأسبوع في تشاد، التي قتل رئيسها إدريس ديبي في معركة مع قوات المتمردين، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم قال المتمردون في تشاد، إن مركز قيادتهم تعرض لقصف مساء الأربعاء، استهدف قتل قائدهم، في الوقت الذي يستعد فيه الشعب التشادي لتشييع جثمان ديبي الذي لقي حتفه على جبهة القتال يوم الاثنين.

وأعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح، أصيب بها خلال معارك مع المتمردين على الحدود مع ليبيا شمالي البلاد.(وال إنجامينا) س خ.

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