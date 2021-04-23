بايدن يشارك في قمتي مجموعة السبع وحلف الأطلسي في يونيو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجمعة، أن قمة تضم قادة المؤسسات الأوروبية، والرئيس الأميركي، جو بايدن، ستعقد منتصف يونيو في بروكسل بمناسبة زيارة بايدن لأوروبا.

وسيشارك الرئيس الأميركي في قمة مجموعة السبع في بريطانيا، في الفترة من الحادي عشر إلى ال13 من يونيو، ثم في قمة الأطلسي في بروكسل في ال14 منه.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه القمة ستناقش الأمن الصحي العالمي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز التعاون الرقمي والتجاري، وترسيخ الديموقراطية ومعالجة مخاوف السياسة الخارجية.

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