الإمارات تعلق جميع رحلاتها مع الهند

أبوظبي 24 أبريل 2021 (وال) -أعلنت دولة الإمارات، يوم أمس الجمعة، عن تعليق جميع الرحلات القادمة من الهند، بسبب فيروس كورونا المتحور، وشمل تعليق الرحلات من الهند جميع الناقلات الوطنية والأجنبية.

يأتي هذا القرار في وقت أعلنت الهند الخميس الماضي، تسجيل نحو ( 315 ) ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال (24) ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية، أن هذه الحصيلة اليومية، لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء، إلى ( 15,9 ) مليون.

وبعد ظهور المتحورة “البرازيلية” لفيروس كورونا، تثير المتحورة “الهندية” بدورها القلق، نظراً لخصائصها والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند، ولكن لم يثبت حتى الآن أنها أشد عدوى أو مقاومة للقاحات.

واكتُشفت المتحورة المسماة باسم سلالتها ( B.1.617 ) غرب الهند في أكتوبر، وهي تعد “متحورة مزدوجة”، لأنها تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين شوكة فيروس ( سارس-كوف-2 ) وهو نتوء على غلافه يتيح له الالتصاق بالخلايا البشرية.

الطفرة الأولى وتُسمى ( E484Q ) قريبة من تلك التي لوحظت على المتحورتين الجنوب إفريقية، والبرازيلية (E484K) ويشتبه بتسببها في خفض فعالية اللقاح ، مع زيادة خطر الإصابة مرة أخرى (بكوفيد-19).

الطفرة الثانية وتُسمى ( L452R ) عثر عليها على متحورة رصدت في كاليفورنيا، وقد تكون قادرة على إحداث زيادة في انتقال العدوى.

وهذه هي المرة الأولى التي تُرصد فيها الطفرتان معا على متحورة منتشرة على نطاق واسع.(وال أبوظبي) س خ.

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