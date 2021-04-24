تونس تبدي استعدادها فتح خط بحري لنقل المسافرين بين ميناء مصراتة وميناء حلق الوادي

تونس 23 أبريل 2021 ( وال ) أبدى وزير النقل التونسي ” معز شقشوق ” استعداد وزارته تسهيل فتح خط بحري لنقل المسافرين والعربات يربط بين ميناء مصراتة وبين ميناء صفاقس وميناء حلق الوادي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الجمارك التونسية المعنية بحركة المسافرين.

وقال ” شقشوق ” خلال لقاء جمعه أمس الخميس بالرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي ” صابر بوقرة ” إنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.

وأكد ” شقشوق ” تطور النقل البحري للحاويات بين الموانئ التونسية والليبية بالتنسيق مع الناقلين البحريين, مضيفا أنه توجد حاليا 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات ساهمت في تزويد السوق الليبية خاصة بالمواد الغذائية وتطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي ” صابر بوقرة ” انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح هذا الخط البحري. (وال- تونس)

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