أدهم الشرقاوي يرصد طرائف العرب في كتاب

أبو ظبي و 23 إبريل 2021 (وال) يرصد الكاتب المصري الشاب “أدهم الشرقاوي” في كتابه «طرائف العرب» الذي صدر عن دار كلمات للنشر والتوزيع، أبرز الطرائف المتعلقة بالعرب حسب تخصصاتهم ومجالاتهم العملية والأدبية.

ويضم الكتاب 16 باباً من بينها «طرائف الأعراب، طرائف الخلفاء والأمراء، طرائف الأطبّاء، طرائف الأمثال، طرائف الأنبياء والصحابة، طرائف البخلاء، طرائف الحمقى والمغفلين، طرائف الصِبية، طرائف الشعراء، طرائف الفقهاء، طرائف العشاق، طرائف النحاة، طرائف المعلمين، طرائف النساء، طرائف المتسولين، طرائف الفراسة».

ولم يكتفِ الكاتب بنقل الطرائف وترتيبها في أبوابها فحسب، بل رسم أسماء نحو 1000 شخصية في الكتاب، فضلاً عن شرح معاني بعض المفردات لتكون أوضح للقراء.

وجمع الكاتب الطرائف الواردة في كتابه من 60 كتاباً من أمهات الكتب العربية التراثية، أبرزها كتاب البين والتبيين للجاحظ والمستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وأخبار الأذكياء وأخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، وطوق الحمامة لابن حزم وغيرها الكثير.(وال ـ أبوظبي) ح م

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