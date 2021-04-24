صدور رواية جديدة عن دار ابن رشد بالقاهرة 22 درجة مئوية” لمحمد عبد الرّحيم

الكويت 23 إبريل 2021 (وال) صدرت حديثًا رواية “22 درجة مئوية من سيرة الآنسة ألف والسّيد المعتوه ميم”، لكاتب السيناريو والصحافي المصري محمد عبد الرحيم.

وجاءت الرواية، التي صدرت قبل عدّة سنوات في طبعة محدودة عن دار “هامش” بفرنسا، في 164 صفحة من القطع المتوسط.

ومما جاء في تقديمها: ربّما لأن محمد عبد الرحيم درس في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحصل على درجة الماجستير في علوم السينما من أكاديمية الفنون عام 2016، عن رسالة بعنوان “تقنيّات السّرد في الفيلم الوثائقي”، فسوف نلحظ على الفور قوّة الحسّ المشهدي العالي في الطّريقة السّردية، التي اختار الكاتب أن يقف فيها بين برزخي الشِّعر والرّواية، دون أن يغلّب أحدهما على الآخر، كما لن يخفى على عيون القارئ اللغة الفصحى التي ترصّعها الكلمات الدّارجة من حين إلى آخر، بما يصعب معه استبدالها بمفردات أخرى فصيحة.

وجاء أيضًا: ينتهج الكاتب أسلوبًا تجريبيًا يتجاوز التصنيف، ما بين الأسلوبين الشِّعري والنثري، والنصوص المنفصلة التي تتجاور لتشكّل صورة وحالة عامة لأجواء المتن الكامل للرواية، بل إننا نجد أيضًا مجتزأ من الرواية كتب بالفرنسية، دون الاهتمام حتى بترجمته.

وعلى الرغم من أن النصوص الشعرية في النص كانت لها الغلبة على السرد، إلا أن خيط الحكاية يظل واضحًا، مستدعيًا كذلك فترة الأربعينيات في مصر من خلال أسماء بعض أعلامها في الحركتين السوريالية والشيوعية. (وال ـ الكويت) ح م

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