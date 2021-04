قصف إسرائيلي على غزة رداً على هجوم صاروخي

‎ ‎قصف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أهدافاً عدّة في قطاع غزة رداً على هجوم صاروخي ‎.

وقال الجيش الإسرائيلي على «تويتر»: «رداً على هجوم صاروخي بثلاثة قائف صاروخية التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق ‏الليلة، قصفنا موقعاً عسكرياً لحماس في غزة.. تم إطلاق صاروخين آخرين من غزة اعترض نظام القبة ‏الحديدية للدفاع الجوي أحدهما‎».

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين من بين الصواريخ الثلاثة الأولى انفجرا بالقرب من السياج الأمني ‏واعترضت القبة الحديدية صاروخاً آخر‎.

وأَضاف الجيش في وقت لاحق إن عائلات إسرائيلية تحتمي في الملاجئ مع إطلاق خمسة صواريخ أخرى ‏باتجاه جنوب إسرائيل من غزة.

في سياق متصل، خرج فلسطينيون في قطاع غزة المحاصر أمس الجمعة، تنديداً بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي، حرمة المقدسات في فلسطين المحتلة.

وأشارت مصادر محلية أن المتظاهرون رفعوا العلم الفلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة ولافتات رفضت أفعال الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه الكقدسات في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد المتظاهرون أن سلوك الاحتلال تجاه المقدسات يهدف إلى محو الهوية الدينية وتهويد فلسطين، والاستيلاء على المزيد من ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم.

هذا وخرج متظاهرون في القدس اليوم تنديداً بالممارسات الإستيطانية التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي الشأن الفلسطيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم أمس، إنها ترفض التنازل عن حق الفلسطينيين بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال، عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان أننا “مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها، ونرفض التنازل عن حق شعبنا بإجرائها في القدس”.

كما أردف “”لتكن معركة وطنية واشتباكا مع الاحتلال لفرض إرادتنا والإصرار على إجراء الانتخابات في كل أراضينا المحتلة وفي مقدمتها القدس عاصمتنا الأبدية”.

وفي وقت سابق كانت قد صرَّحت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن رفض إسرائيل السماح لبعثة مراقبة الانتخابات الفلسطينية لدخول الأراضي الفلسطينية.

وكشفت المتحدثة اليوم الأربعاء، عن عدم القدرة على إرسال بعثة مراقبة الانتخابات الفلسطينية إلى أراضي السلطة الفلسطينية لمراقبتها والتي من المقرر إجرائها في 22 مايو القادم، بحسب سبوتنيك.

