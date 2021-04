خالد الأمير .. وفاة الموسيقار المصري متأثراً كورونا

تناقلت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة الموسيقار و الفنان ، الأستاذ خالد الأمير عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد .

حيث قال حساب ” أيقونة “ المعني بنقل الأخبار الفنية ، عبر تويتر : ” الموت غيّب الموسيقار المصري خالد الأمير عن 85 عاما.. بعد إصابته بكورونا ، ضابط الجيش الذي احترف الفن واكتشف النجوم تزوج 5 مرات.. آخرها ليلى طاهر “.

و بدوره نعا نقيب الفنانين المصريين هاني شاكر الموسيقار الراحل ، قائلاً : “”إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمزيد الحزن والأسى والألم، وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

إذ كان قد توفي في إحدى المشلفي في العاصمة ، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ، إذ كان يخضع في الفترة الأخيرة لأجهزة التنفس الصناعي .

ويذكر أن خالد الأمير عمل مع أشهر فناني مصر شادية وفايزة أحمد وسعاد محمد، وميادة الحناوي ، كما ينسب له الفضل في اكتشاف عدة مواهب أهمها هاني شاكر .

و في السياق الطبي ، كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات حول تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، كانت متابعة بشكل شخصي تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي.

وتابع مجاهد بان زايد اطلعت على نسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء في محافظة سوهاج، ونسب تردد حالات الاشتباه على مستشفياتها.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية أنه “يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سرير داخلي وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي”.

مشيراً غلى أنه تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بسوهاج، وأن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج الذين يتلقون الرعاية الطبية وصل عددهم إلى 414 مريضا.

وأعطى مجاهد بالأرقام عدد الأسرة الشاغرة في مستشفيات سوهاج، إذ يتوافر 950 سرير داخلي و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرين جاهزين لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

ونوَّه المتحدث باسم الصحة المصرية أن الوزيرة وجهت لإرسال إمداد طبي عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات .

