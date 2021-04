أكدت بعض المعلومات المطلعة وقوع خلافات بين القيادات المجلس الانتقالي اليمني العسكرية ، مما دفع الأخير لإجراءات تغييرات جذرية في هذه صفوفه .

حيث أوضحت المصادر أن قيادة المجلس الانتقالي قررت إقالة قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي ، وتعيين العميد عبد السلام زين البيحاني اليافعي مكانه .

كما وجهت بتكليف العقيد جلال الربيعي ، بمهام أركان ألوية الدعم والإسناد ، خلفاً للعقيد نبيل المشوشي ، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول .

و أشارت المعلومات إلى أن التغيير جاء عقب خلافات بين الوالي، ورئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بسبب إنشاء الأول شركة خدمات بترولية، أطلق عليها اسم “إسناد“.

الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب مع اليمن

أعلن مجلس الأمن الدولي، عن ترحببة بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنهاء الصراع والحروب مع اليمن، وتحقيق السلام في المنطقة.

كما ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان رسمي السعودية واليمن إلى ضرورة للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.

وذكر بيان المجلس:” أن التصعيد في مدينة مأرب “يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه”، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد”.

هذا وأعرب المجلس في بيانه ايضا، عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن، داعيا الحكومة اليمنية بتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.

وفي سياق آخر، أشارت بعض المعلومات المطلعة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات نفطية تخطت قيمتها 400 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية .

حيث أوضحت المصادر أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، ناقشا خلاله آخر التطورات في الساحة ، وفقاً للأناضول .

و قام بن سلمان بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات ” .

The post المجلس الانتقالي اليمني يجري تغييرات في قياداته العسكرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ