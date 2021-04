شرم الشيخ و الغردقة تعودان لاستقبال السياح الروس

أكد وزير الطيران المدني في مصر محمد منار أن حكومته أقرت بإعادة حركة النقل الجوي مع موسكو ، و استئناف السياحة الروسية إلى شرم الشيخ و الغردقة .

حيث قال منار أن “الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكد أن مصر آمنة ويستطيع السياح الروس القدوم لبلادنا في شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة”.

و أوضح أن 9 مطارات مصرية حصلت على الشهادة الدولية للاعتماد الصحي و الأمني ، و ستعود لاستقبال المواطنين الروس خلال مدة أقصاها 10 أيام ، وفقاً لما ذكرته قناة روسيا اليوم .

كما علّق منار على المكالمة الهاتفية التي جرت بين السيسي و نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، قائلاً : “عدد السياح الروس الذين كانوا يزورون مصر حوالي 3 ملايين سائح في السنةؤ، هيرجعوا إن شاء الله”.

و بدوره قال السفير لمصري في موسكو إيهاب نصر أن ” هذه الخطوة تستعيد مسارا رئيسا للتفاعل والتعاون بين البلدين بما يتسق مع النمو الكبير في مختلف مجالات التعاون خلال السنوات الأخيرة ” .

و أضاف أن ” الاتفاق الأخير بين السيسي و بوتين هو توجيه للجهات المعنية بالبلدين لاتخاذ الترتيبات التنفيذية لإعادة تسيير الطيران المباشر إلى الغردقة وشرم الشيخ من مختلف المدن الروسية”.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، اتفق من خلاله الجانبان على إعادة حركة الطيران بين البلدين.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة”.

” حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين”، حسب قوله

وكانت قد توقفت حركة الطيران بين البلدين بالكامل عام 2015 بعد حادثة تفجير طائرة ركاب روسية كانت متوجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سان بطرسبرغ الروسية، قبل أن تستأنف روسيا الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي فقط عام 2018.

