حذر رئيس الحكومة الأردنية أيمن الصفدي من تبعات “الهجمات العنصرية” على البلدة القديمة في القدس، مؤكدا أن مسؤولية وقف الاعتداءات تقع على عاتق سلطات الاحتلال وفق القانون الدولي”.

حيث غرد رئيس الحكومة الأردنية ، على حسابه الرسمي الخاصة على “تويتر”، داعيا إلى “تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية”، مشيرا إلى أن “القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعربت مكتب الرئاسة الفلسطينية في بيان له عن رفضه الكامل لعلميات القتل و التحريض على القتل من قبل المستوطنين لأبناء الهوية الفلسطينية .

حيث جاء في بيان الرئاسة ، الذي نقلته روسيا اليوم ، أن “القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية و هي خط أحمر”.

و أضاف : ” ناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير“.

و أوضح “في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا في القدس بصدورهم العارية لهذا العدوان، تقوم بعض الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية“.

جاء هذا البيان على خلفية مواجهات في الأراضي المحتلة بين مواطنين فلسطينين و قوات الأمن الإسرائيلي إلى جانبها مستوطنين ، وقع ضحيتها حوالي 105 مصابين ، بينهم 22 حالتهم خطرة .

طفل فلسطيني يفقد عينه اليمنى إثر إصابته برصاص الاحتلال

تعرض طفل فلسيطيني لإصابة بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاهه مما تسبب له بفقدانها .

حيث نقلت قناة المملكة عن مصادر إعلامية قولها إن” طفل اسمه عز الدين نضال البطش (13 عاما) أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في العي نفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن “الطفل البطش فقد عينه؛ نتيجة إصابتها بشكل مباشر، في حين قال والده، إن ابنه أصيب أثناء وجوده داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة”.

ومن جهة أخرى تعرض عدد من المواطنين في فلسطين إلى إصابات مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس.

The post الحكومة الأردنية تحذر من تبعات الهجمات العنصرية على القدس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ