كورونا تونس .. اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس التاجي

أكد أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس ، الدكتور أمين فوزي سليم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس التاجي في البلاد .

حيث أوضح الدكتور سليم أنه تم الكشف عن السلالة الجديدة في أحد المخابر الخاصة ، ليتم إعلان مخبر باستور الحكومي على الفور ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أكد أن ” اللجنة العلمية لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها ” .

و أشار في حديثه مع برنامج “رمضان الناس” إلى أن الفيروس شهد 3 تطورات جديدة حسب السلالة الجديدة المكتشفة في تونس .

هذا و قالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونسي ، الدكتورة جليلة بن خليل أن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

كما أكدت جليلة أن اللجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح.

وشددت الدكتورة جليلة بن خليل، علي ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، محذرة من أنه إذا تواصلت حالة الاستهتار والقول ان انتشار الفيروس مجرد مؤامرة، فإن تونس ستبلغ السيناريو الكارثي الذي يتحدث عنه بعضهم.

من جانبها، وصفت اللجنة الوضع الوبائي في تونس بالخطير، وذلك بسبب الزيادة في عدد الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد الإصابات التي في حدود الـ23 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية فيها انتشار الفيروس مرتفع إلى المرتفع جدا.

و كشفت اللجنة عن تزايد عدد المرضى المقبلين على المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو الخاصة، وأن طاقة الاستيعاب في أسرة الإنعاش في بعض المناطق بلغت 100 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات.

هذا وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، في وقت سابق من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.

وأفادت المعلومات الأولية، بأن “الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت وأعلنت عن كشف الشبكة ووجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة”.

The post كورونا تونس .. اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس التاجي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ