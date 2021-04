ارتفاع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

ارتفعت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات البنوك والسودانية، اليوم السبت، بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض رغم استمرار التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية.

وتخطت أسعار الدولار الامريكي حاجز الـ 400 جنيه وسط نقص حاد في المعروض مقارنة بزيادة الطلب خلال افتتاح تعاملات السوق الموازي المبكرة وفق مصادر مصرفية، وفقا لموقع أخبار السودان.

العملة أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الدولار الامريكي 390.00 جنيها الريال السعودي 103.60 جنيها الدرهم الاماراتي 106.40 جنيها اليورو 470.0 جنيها الجنيه الاسترليني 552.00 جنيها الجنية المصري 24.40 جنيها الدينار البحريني 1000 جنيها الريال القطري 105 جنيها أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لنا أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشسخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

داعياً لعد “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقف مع المؤسسة والتعاون مع برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية، من أجل توفير السلع بأسعار التكلفة بعيداً عن السماسرة و الوسطاء.

وفي سياق متصل، ارتفاع كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، في العاصمة الخرطوم، في شهر رمضان.

هذا وقد تراوح سعر كيلة الضان في الخرطوم ما بين 1900 إلى 2000 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو العجالي مابين 1600 إلى 1700 جنيه، وفقاً لـ“السوداني”.

وفي المقابل تراوح أسعار الفراخ ما بين 750 إلى 850 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر طبق البيض 1000 جنيه.

