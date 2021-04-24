إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، بعد سماع صفارات الإنذار تدوي في منطقة “المجلس الإقليمي إشكول” (جنوب).

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان انه”رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث اعترض نظام القبة الحديدية صاروخا واحدا، بينما سقط صاروخان آخران قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة” دون مزيد تفاصيل

وتبعه في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت، إطلاق صاروخين اعترضت القبة الحديدية أحدهما، وأطلق بعدها بعشرون دقيقة أربعة صواريخ، سقط اثنان منهما في منطقة مفتوحة فيما تم اعتراض الصاروخين الآخرين.

وأطلقت فصائل المقاومة لاحقا، صاروخا سقط في منطقة مفتوحة، وتلاه إطلاق صاروخين سقطا أيضا في منطقة مفتوحة، وفي تمام الثالثة والنصف فجرا، أطلق صاروخين دون أن تفعل صفارات الإنذار.

وأطلق صاروخ تجاه معبر كرم أبو سالم، دون أن تفعل صفارات الإنذار، وسقط في منطقة مفتوحة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق خمسة صواريخ فجرا، بعدما دوت صفارات الإنذار، واستهدفت فصائل المقاومة بأربعة صواريخ مستوطنات كفار ميمون وعلوميم.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني على الفور تبني عملية إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق الجمعة، حذرت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، إسرائيل من “اختبار صبرها”، وذلك ردا على انتهاكاتها في القدس والمسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس منذ مساء الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

وتصدى فلسطينيون لمئات المستوطنين الذين هاجموا منازلهم، في عدة مناطق بمدينة القدس خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.

وذكرت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات التي اندلعت مساء الخميس مع قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس، وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالمدينة.

وتجددت المواجهات في مدينة القدس، الجمعة، بعد صلاتي العشاء والتراويح، حيث أصيب 6 فلسطينيين على الأقل، وجرى اعتقال آخرين، وفق “الهلال الأحمر”.