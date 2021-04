كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى تتبنى إطلاق قذائف من غزة نحو المستوطنات

أعلن تنظيم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليته عن قصف مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال التنظيم في بيان له أنه”حذرنا الاحتلال الصهيوني من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا هناك وأن العدو سيدفع ثمنا غاليا أمام تصاعد جرائمه”.

وأردف ” “لذا نعلن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتنا عن اطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة وقصفه لغزة هذه الليلة”.

كما أشار البيان إلى أن “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ومعنا كافة أذرع المقاومة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم ومقاتلينا في حالة جهوزية لمواصلة الرد على أية حماقات يرتكبها العدو بحق شعبنا”، مضيفا أن “قدسنا في حدقات عيوننا ولن نتركها وحدها”.

وكان قد رد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، من خلال قصفه أهدافاً عدّة في قطاع غزة رداً على الهجوم الصاروخي .

وقال الجيش الإسرائيلي على «تويتر»: «رداً على هجوم صاروخي بثلاثة قائف صاروخية التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق ‏الليلة، قصفنا موقعاً عسكرياً لحماس في غزة.. تم إطلاق صاروخين آخرين من غزة اعترض نظام القبة ‏الحديدية للدفاع الجوي أحدهما‎».

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين من بين الصواريخ الثلاثة الأولى انفجرا بالقرب من السياج الأمني ‏واعترضت القبة الحديدية صاروخاً آخر‎.

وأَضاف الجيش في وقت لاحق إن عائلات إسرائيلية تحتمي في الملاجئ مع إطلاق خمسة صواريخ أخرى ‏باتجاه جنوب إسرائيل من غزة.

في سياق متصل، خرج فلسطينيون في قطاع غزة المحاصر أمس الجمعة، تنديداً بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي، حرمة المقدسات في فلسطين المحتلة.

وأشارت مصادر محلية أن المتظاهرون رفعوا العلم الفلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة ولافتات رفضت أفعال الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه الكقدسات في القدس والمسجد الأقصى.

وأكد المتظاهرون أن سلوك الاحتلال تجاه المقدسات يهدف إلى محو الهوية الدينية وتهويد فلسطين، والاستيلاء على المزيد من ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم.

هذا وخرج متظاهرون في القدس اليوم تنديداً بالممارسات الإستيطانية التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وفي الشأن الفلسطيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يوم أمس، إنها ترفض التنازل عن حق الفلسطينيين بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس .

