أعلنت هيئة الطيران السعودي، ان تطبيق “توكلنا” أصبح شرط أساسي من أجل الدخول الى مطاراتها الداخلية والدولية وركوب طائراتها.

وأكدت هيئة الطيران السعودي في بيان صحفي أنها تعمل مع “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” والجهات ذات العلاقة للربط بشكل إلكتروني بين تطبيق “توكلنا” وعملية إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافر قبل توجهه للمطار.

وأشار البيان إلى أنه:”سيتم فحص الحالة في “توكلنا” عند 3 مناطق فرز في المطارات، المنطقة الأولى ستكون عند مداخل المطارات حيث سيتم فحص الحالة في التطبيق عند العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار”، وفقا لموقع البيان.

السعودية.. قانون جديد يُجرّم من يتعمد نقل فيروس كورونا

فرضت السلطات السعودية، عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

وأضافت: “يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة”.

وبينت أنه “يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها”.

وفي السياق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قبل أيام، عن تلقيها عدد ٣٤ بلاغ حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية من أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا”.

وأوضحت هيئة الدواء السعودية، أنها قامت بدراسة هذه البلاغات وتحليلها من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، مشيرة إلى أن هناك سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها.

The post هيئة الطيران السعودي تضع شرطاً جديداً للمسافرين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ