أسراب الجراد تجتاح لبنان والزراعة تعطي التوجيهات لمكافحة هذا الخطر

وجهت وزارة الزراعة اللبنانية للقيام بالإجراءات المناسبة بعدما اجتاحت أسراب من الجراد أعالي جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك في شرق لبنان .

ووفقاً لقناة العالم قال محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر، في بيان أن “التعاطي مع مسألة وصول أسراب من ​الجراد​ يتمّ بجدّية عالية، ومنذ اللّحظات الأولى تمّ التّواصل مع مصلحة الزراعة في ​البقاع​ وأُعطيت التّوجيهات لمكافحة الأسراب الّتي دخلت إلى البقاع الشّمالي وتحديداً بلدتيّ ​عرسال​ و​رأس بعلبك​”.

كما أشار إلى أن” ​وزارة الزراعة​ باشرت بالإجراءات المناسبة لمكافحة هذا الخطر، كما أنّ الجيش اللّبناني من خلال طوّافاته على رشّ المبيدات المناسبة، وقد أخذنا الموضوع على محمل الجدّ ونضع في أذهاننا السّيناريو الأسوأ رغم أنّ الوضع حاليّا لا يدعو للخوف وهو تحت السّيطرة”.

وكانت قد باشرت طوافات الجيش اللبناني بالأمس بالتنسيق مع وزارة الزراعة رش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك شرق البلاد لمكافحة الجراد.

وأعلنت ​قيادة الجيش​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه في اطار اجراءات مكافحة اسراب ​الجراد​ والحد من انتشارها و​القضاء​ عليها باشرت طوافات الجيش اللبناني​ بالتنسيق مع ​وزارة الزراعة​ رش مبيدات حشرية في مناطق ​بعلبك​ و​رأس بعلبك​.

واجتاحت أسراب من الجراد منذ الساعات الاخيرة أعالي جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك في مناطق مرطبيا وخربة داوود وأعالي الزمراني، ما أدى إلى حالة هلع لدى المواطنين والمزارعين بسبب كثافة الأسراب.

وفي سياق أخر وبعد أربع سنوات من توليه منصبه، كان صوت قائد الجيش اللبناني جوزيف عون قد بدأ يتعالى وتتردد أصداء انتقاداته. ففي كلمة ألقاها بقاعة خافتة الإضاءة على مسامع أفراد الجيش الشهر الماضي، وبَّخ عون الحكومة اللبنانية لخفض ميزانية الجيش، في خطاب انطوى على انتقادات لاذعة، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

في كلمته قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بغضب، مستنكراً طوافات الجيش مزاعم مسؤولين سياسيين لم يكشف عن أسمائهم بأن الجيش أهدر موارده: “هل يريدون الجيش أم لا؟ هل يريدون أن يظل الجيش قائماً على قدميه أم لا؟”، وتابع: “نحن لا نقبل أن يمس أحد بحقوق العسكريين”.

