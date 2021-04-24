وفاة الفنان الأردني متعب الصقار بعد معاناة طويلة مع المرض

توفي الفنان الأردني متعب الصقار، صباح اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض،الذي اشتهر بأغانيه الوطنية، التي تعبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن.

ومن أشهر الصقار، أغنية “كندرة الملايين”، التي أداها احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي رشق الأخير الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء.

ونعاه عدد من الفنانين بينهم المطربة ديانا كرزون، بتغريدة كتبت فيها “خبر حزين.. الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله، الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش عارفه شو أحكي مصدومة كثير بدعيلك بالرحمة رحمة الله عليك يا أطيب قلب”.

وكان الصقار قد نشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكرى والفشل الكلوي منذ أكثر من عام تقريًبا، وفقا لموقع سكاي نيوز بالعربية.

ومن السياق الفني، حصد مسلسل 2020 نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الحالي، والذي يؤدي أدوار بطولته كل من نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

وكشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم مؤخراً عبر حسابها على تويتر، عن​ أكثر مشهد في مسلسل 2020 أدته مع الممثل السوري ​قصي خولي​، أثر فيها ويضحكها بشكل هستيري في كل مرة تشاهده.

إذ نشرت نادين مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على تويتر، ظهر فيه قصي خولي وهو ممسك بيدها بكل قوته، ويدفعها من أمامه، بحسب أوقات الشام.

وكتبت نادين معلقة على الفيديو: “متت ضحك ذكرتيني ! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي ١٠ متار لقدّام”.

مل ما شوف هاي اللقطة بضحكنادين صارت عندي بأوضة النوميا عفو الله@nadinenjeim #NadineNassibNjeim #nadinenjeim @nadinenjeim pic.twitter.com/Epu7NLe9GN — nadine dalia fans (@dalianadinefans) April 23, 2021

وانهالت التعليقات من معجبي نادين نسيب نجيم الذين قالوا بان نادين وصلت إلى غرفهم من قوة قصي في المشهد.

وكان قد أعلن الفنان السوري قصي خولي عن مسلسله الجديد “2020”، ونشر بوستر المسلسل في فبراير الفائت، على إنستغرام بعد تسريب البوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق الفنان قصي خولي على البوستر قائلاً: “الظاهر أنه تسرب البوستر لمسلسل 2020.. بكل الأحوال انتظرونا بشهر رمضان الكريم 2021 بعمل مختلف”.

وتابع خولي واعداً الجمهور بتميُّز العمل قائلاً: “إن شاء الله سيكون إنجاز مهم على صعيد مسيرتنا جميعاً من شركة إنتاج إلى فنانين، كتّاب، فنيين وكل مفاصل العمل الأخرى”.

ووجه خولي شكره إلى أهالي الحي الذي تم فيه تصوير مشاهد مسلسله الجديد 2020، إذ كتب: “بدي اتشكر الجميع على جهدهم وتعبهم والحقيقة حابب اتشكر أهل الحارة الكرام يلي استضافونا بحارتهم كل فترة التصوير بكل الحب والاهتمام يلي أحاطونا فيه أهل الرويسات”.

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