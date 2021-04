الأمم المتحدة تشيد بدور دولة الكويت في إحلال السلام في المنطقة

أشادت الأمم المتحدة، في بيان رسمي اليوم السبت، بجهود دولة الكويت في إحلال السلام والأمن في المنطقة وخارجها، وخاصة دورها الكبير في تحقيق المصالحة الخليجية.

وذكرت المنسقة التابعة الأمم المتحدة بالإنابة لدى الكويت هيديكو هادجيالك في بيان، إن “الكويت لم تأل جهدا في اتخاذ القرارات خاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية والحفاظ على السلم والأمن الدولي، وجنت ثمار جهودها في حل الأزمة الخليجية بعد 3 سنوات من دورها كوسيط لحل الأزمة الخليجية وحققت إنجازا تاريخيا في القمة الخليجية الـ 41 “قمة العلا” بالسعودية برأب الصدع الخليجي”.

واشادت المنسقة على “جهود الكويت الرائدة خلال السنوات الأخيرة، في استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين لحل الأزمة السورية ومساهماتها لدعم الأوضاع الإنسانية السورية، واستضافة محادثات السلام اليمنية، والمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، ومساهماتها كذلك لدعم الدول المتضررة من تداعيات انتشار كوفيد- 19”.

وأكدت هادجيالك أن:”الكويت تشكل نموذجا دوليا يقتدى به على صعيد تقديم العون والمساعدة لدعم الأمن والسلم الدولي وبناء الشراكات الدولية والإقليمية واتباع دبلوماسية السلام والدبلوماسية الوقائية”.

جاء ذلك في الذكرى الثالثة لليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام،حيث أشادت الأمم المتحدة بدور الصندوق الكويتي الذي ينشط في 107 دولة حول العالم، في مختلف القضايا الإنسانية والتنموية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

السلطات الكويتية: تعديلات بقرار إلغاء إذن العمل لمن فوق الـ 60 عاماً

أعلنت السلطات الكويتية، عن تعديل قرار إلغاء تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاما، وسوف يتم الإعلان عنه خلال أسبوعين.

ومن السلطات الكويتية، أكدت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إيمان الإنصاري، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، و أن التعديلات تشمل بعض الأمور الفنية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي.

و جاءت تصريحات الأنصاري، بعد جولة ميدانية لها في منطقة الشويخ الصناعية، مؤكدة ان الحكومة ستعلن تفاصيل التعديل خلال أسبوعين.

في وقت سابق، كانت قد أكدت مصادر مسؤولة بالكويت، عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد.

The post الأمم المتحدة تشيد بدور دولة الكويت في إحلال السلام في المنطقة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ