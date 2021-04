رجل أعمال روسي يكشف ملابسات تصوير الأوكرانيات العاريات بدبي

صرح رجل الأعمال الروسي أليكسي كونتسوف، تفاصيل اعتقالة بتهمة تنظيم جلسة تصوير مع فتيات عاريات في دبي الأيام الماضية .

وقال رجل الأعمال الروسي بأنه:”دخلت مجموعة من الفتيات غرفته لتغيير الملابس، وأثناء عملية التصوير التي سمحت بها إدارة المبنى، وخلال ذلك كانت كل المجموعة بالمايوهات”.

وأكد كونتسوف، أنه:” تم تنظيم رحلة الفتيات الأوكرانيات إلى دبي، من قبل أحد سكان أوكرانيا فيتالي غريشين، الذي التقى به كونتسوف، في يناير”.

وتابع: “المبنى الذي كنت أقيم فيه، يحتوي على مطعم ممتاز مع حوض سباحة. في ذلك اليوم كان فيتالي وبعض أصدقائه يستجمون في المطعم المذكور. وخلال ذلك تم التقاط الصور بملابس السباحة، وجرى ذلك بترخيص وموافقة تامة من إدارة المبنى. واستمر التصوير مدة طويلة. وبعد ذلك صعدت بعض الفتيات إلى شقتي بهدف تبديل الملابس، ومكثن هناك لمدة لا تزيد عن نصف ساعة “.

وأشار الروسي، بأن الفتيات خرجن إلى الشرفة لعدة دقائق فقط. وقال: “قام بتصوير الفيديو، أحد الجيران من شقته في ناطحة سحاب مجاورة ويقبع هذا الرجل في السجن، لأن القانون المحلي يمنع تصوير ونشر مثل هذه المواد”.

وأضاف: “تم إجراء تحقيق استقصائي بخصوصي، ولا توجد أسباب للشروع في بدء أي ملاحقة جنائية بل وحتى لفرض أية غرامة مالية. تم فحصي للتحقق من وجود الكحول والمخدرات، وتم فحص كل الأشياء والهواتف الموجودة لدي، ولم يتم العثور على أي شيء على الإطلاق”.

وفي سياق آخر، أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس الماضي، بياناً بخصوص ما تم تداوله حول إصدار تصاريح المقامرة لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة.

إذ نشر المكتب الإعلامي، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، نفيه إصدار الحكومة تصاريح المقامرة بحسب CNN بالعربية.

وجاء في التغريدة أن “ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الآونة الأخيرة شائعات عن حصول عدد من الفنادق في دبي على تصاريح المقامرة بهدف بدء مزاولة ذلك النشاط مع حلول عيد الفطر، الأمر الذي استوجب إصدار نفي له من حكومة دبي.

