عمرو أديب يرفع 4 قضايا ضد محمد رمضان

رفع الإعلامي المصري عمرو أديب 4 قضايا ضد الفنان محمد رمضان، مشيرا ان هذه الخطوة أتت بعد تعدي رمضان عليه وغطرسته.

وقال أديب في برنامجه “الحكاية”: “البعض يسألني عن البلاغ الذي قلت إنني سأقدمه ضد محمد رمضان، بالفعل أول أمس الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي توجه إلى النيابة ومكتب النائب العام وتقدم بـ4 بلاغات ضد محمد رمضان”.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: “أود تذكير حضراتكم أن هذه البلاغات لأنني رأيت أن هناك كان تعدي”، وتابع: “أود أن أقول لحضراتكم إنني لست من الشخصيات التي ترفع قضايا على أحد، لكنني وجدت أن هناك تعدي وأن هناك غطرسة وأن هناك ضرورة ليأخذ الشخص حقه بالقانون”.

وأكد الإعلامي المصري أنه سيمتثل لحكم القانون والقضاء وتابع قائلا: “أنا عايز حقي .. لأنني لست بلطجيا لا آخذ حقي بيدي ولا بالشتيمة، بل بالقانون في دولة القانون”.

وأكد أديب أنه سينفق ما سيحصل عليه من تعويضات جراء هذه القضية إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، مؤكدا أنه سيضيف ضعف المبلغ بمناسبة شهر رمضان، وأضاف قائلا: “نحن أمام القانون ليس لنا ميزة، لا هو نمبر وان ولا أنا الإعلامي الكبير”، حسب قوله.

وفي منتصف أبريل الجاري، توعد أديب بتقديم دعوى قضائية ضد رمضان، مؤكدا أنه سيتخذ المسار القانوني ضد هذا الممثل.

وهدد أديب الفنان المصري رمضان قائلا “لو كنت فاكر إنك مسنود، فالبلد بها قانون” ووجه حديثه قائلا “أنت لو مش متربي سأربيك.. وسأربيك بالقانون” مشيرا إلى أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد لتولي كافة الإجراءات القانونية.

في الوقت الذي نشرت فيها الإعلامية لميس الحديدي (زوجة أديب) تغريدة فور عرض لقاء رمضان، قالت فيها “لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة” والتي فسرت بأنها موجهة إلى رمضان.

وفي المقابل صرح رمضان “أنا لست كيادا” كما أضاف: مش أنا اللي أخد ساعة وأقول طال عمرك” وهو ما فسره البعض بأنه إشارة إلى أديب.

وقد سبق للإعلامي عمرو أديب أن انتقد رمضان في عدة حلقات سابقة من برنامجه “الحكاية” والذي قوبل بسخرية من رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

من جهة ثانية فقد أحدث هذا الممثل الجدل خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد تحقيقه شهرة واسعة في نطاق السينما والدراما التلفزيونية، لكن عرف عنه استعراضه لممتلكاته ومظاهر الثراء والبذخ في حياته، وهو ما يعتبره كثيرون استفزازا لمشاعر الجمهور، بينما استاء كثيرون من رمضان بعد تسببه في فصل الطيار أشرف أبو اليسر قبل عام، بعد نشره مقطع فيديو يتضمن وجوده داخل كابينة الطائرة، وهو ما لا تسمح به قواعد الطيران الدولية.

وفي السياق، طالب عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد عبدالله زين الدين، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب عضو مجلس النواب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، داعيا نقابة الممثلين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، بعد قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بقضيه الطيار الموقوف.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف”.

وأضاف :”أن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى، وأطلق على نفسه “نمبر وان”، ثم قام بعمل فيديو “مستفز جدا”، للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه”.

هذا وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه (الدولار بنحو 15 جنيها)، لصالح الطيار الموقوف مقابل الأضرار التي تسبب فيها رمضان له بعد نشر صور وفيديو له وهو يقود طائرة.

The post عمرو أديب يرفع 4 قضايا ضد محمد رمضان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ