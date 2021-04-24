الأمن الجنائي السوري يضبط 5 أشخاص بتهمة التعامل بغير العملة الوطنية

نجح الأمن الجنائي في مدينة حمص السورية، السبت، بالقبض على 5 أشخاص يتعاملون بغير العملة الوطنية، وبحوزتهم مبالغ تقدر بأكثر من 36 مليون ليرة.

وفي إطار مواصلة ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية والعملات الأجنبية، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيانٍ لها نقلته وكالة الأنباء “سانا”، أنه “بناء على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية، تمكنت دوريات الأمن الجنائي من القبض على خمسة أشخاص في مدينة حمص أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ستة وثلاثين مليون ليرة سورية وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسلمت جميع المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في 22 أذار/مارس الماضي، عن قيام فرع الأمن الجنائي في حماة، بإلقاء القبض على إمرأة تقوم بتصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وتتعامل بغير العملة الوطنية، وأحد شركائها.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية، نقله موقع “سانا” أن “مواطنة ادعت إلى فرع الأمن الجنائي في حماة بإقدام شخص على محادثتها على برنامج الواتساب وابتزازها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وأفادت بقيامها سابقاً بتحويل مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية له على دفعات عن طريق امرأة تدعى (رضية ملقبة أم شادي)”.

وبعد اجراء التحقيقات والتحريات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه بها الملقبة بـ(أم شادي) في حي القصور وبالتحقيق معها اعترفت بعملها في تحويل الأموال وتلقي الحوالات المالية الأجنبية بالدولار الأمريكي وتعاملها بغير الليرة السورية بالاشتراك مع زوجها المتواري عن الأنظار، وفق بيان الوزارة.

وتابعت الداخلية السورية، “أنه يوجد شركاء يعملون معها بالمجال نفسه ضمن مدينة حماة وخارجها وقبضت مبالغ مالية لعدة مرات من المدعية بناء على طلب شخص متوار وقامت بحسم المبلغ من الحساب الجاري بينهما دون تسليمه لأحد”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن “المقبوض عليها اعترفت أيضا بإقدامها على تصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي لدى صاحب بقالية في حي القصور تم القبض عليه وعثر في محله على مبلغ قدره 225 ألف و800 ليرة سورية وفي جواله محادثات تبين قيامه باستلام حوالات مالية من خارج البلد بالدولار الأمريكي”.

وأكملت الوزارة، إنه “بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على تصريف مبالغ مالية بالدولار الأمريكي للمقبوض عليها وفق سعر الصرف بالسوق السوداء وقبض حوالات مالية بالدولار الأمريكي من شخص خارج البلد وتسليمها لأشخاص آخرين بناء على طلبه”.

ولفت بيان الوزارة، إلى أنه “تم إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زال البحث مستمرا عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص”.

The post الأمن الجنائي السوري يضبط 5 أشخاص بتهمة التعامل بغير العملة الوطنية appeared first on Souk Ukkaz News.

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