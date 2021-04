النقابة الفنية تصدر بيانًا بخصوص تراشق الفنانين على وسائل التواصل

أصدر المخرج المصري عمر عبد العزيز، رئيس النقابة الفنية بيانًا صحفيًا اليوم السبت، حذر فيه الفنانين وصناع الفن من التراشق بالألفاظ عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان النقابة الفنية أنها لاحظت في الأيام الماضية وجود كم كبير من التراشق بين الفنانين يصل في الأحيان إلى تبادل السب والشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وأضافت أن هذه التراشق شارك فيه عدد من أعضاء النقابات التابعة لاتحاد النقابات الفنية الأمر الذي ينبغي التصدي إليه لكونه سلوك غير مقبول قد يتحول إلى ظاهرة غير محمودة تشوه تاريخ الفنون والإبداع، حسبما ذكر البيان.

ومضى بيان النقابة الفنية في القول: “يؤكد اتحاد النقابات الفنية لجميع أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية احترام الدور الثقافي الذي يقومون به كصناع للفن والثقافة والفن موهبة ومسؤولية”.

وفي وقت سابق، أبدى نقيب المهن التمثيلية في مصير، أشرف زكي، استياءه بسبب الخلاف الدائر بين الممثل باسم سمرة والممثلة رحاب الجمل، والذي تناوله الاثنان عبر وسائل التواصل.

وتعود أسباب الخلاف، عندما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا حادًا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير في حالة سكر حسب كلامها.

وقال زكي، إنه بمجرد أن تتقدم الفنانة رحاب الجمل بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، سيقوم على الفور بالتحقيق فيها، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وأوضح أنه في نفس الوقت لن يسمح بأن تكون السوشيال ميديا مكانا لتناول مشاكل الممثلين.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن مشاكل الممثلين مقرها النقابة، وليست صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي.

وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: “الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب.”

وقالت الجمل، في تصريح صحيفي، إن الفنان باسم سمرة حضر لمكان البروفة، وهو في حالة عدم اتزان، حيث بدأ الفنان شرب “الحشيش” في المكان، وهو ما اعترضت عليه رحاب الجمل.

بدوره علق الفنان باسم سمرة على كل الاتهامات التي طالته مؤخرًا، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، واكتفى بنشر صورة من كواليس أحد أعماله وكتب: “الكلام مش بفلوس يا جملاوى”.

