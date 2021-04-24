نصر الدين مفرح يؤكد أن القرآن الكريم هو الدستور الحقيقي للسودان

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح, خلال مخاطبته حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بمجمع خلاوي الهدي بالمويلح يوم أمس، أن القرآن الكريم هو الدستور الحقيقي للدولة وللأمة.

وأكد نصر الدين مفرح، أن الدولة ترعى شؤون المسلمين وتفف على مسافة واحدة من كل الأديان وإدارة التنوع, لافتاً الى أن البلد بها أكثر من ديانة سماوية والعديد من الديانات الثقافة الأخرى.

كما أشار الوزير، إلي أن اختلاف الأديان محل إحترام ولا خلاف بين الأديان, حيث قال “لا يستطيع أحد أن يلزم الناس على أيديولوجية واحدة وأن التشدُّد الأيديولويجي وإجبار الناس على اتباع نهج مُحدّدٍ كان سبباً في سقوط النظام السابق”، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لنا أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشسخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

داعياً لعد “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقف مع المؤسسة والتعاون مع برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية، من أجل توفير السلع بأسعار التكلفة بعيداً عن السماسرة و الوسطاء.

وفي سياق متصل، ارتفاع كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، في العاصمة الخرطوم، في شهر رمضان.

هذا وقد تراوح سعر كيلة الضان في الخرطوم ما بين 1900 إلى 2000 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو العجالي مابين 1600 إلى 1700 جنيه، وفقاً لـ“السوداني”.

وفي المقابل تراوح أسعار الفراخ ما بين 750 إلى 850 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر طبق البيض 1000 جنيه.

وبررالتجار هذه الزيادات بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل، نسبة لأزمة الوقود، فضلاً عن صعوبة العمل نهار رمضان.

ومن جهتهم أرجع المواطنون هذا الارتفاع نسبة للإقبال الكبير على اللحوم من قبل المواطنين في هذا الشهر الكريم، مما دفع التجار لاستغلال الفرصة وزيادة الأسعار.

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