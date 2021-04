بالصور: الفنان شريف منير يحتفل بعيد ميلاد إبنته وحفيدته

إحتفل الفنان المصري، شريف منير، بعيد ميلاد إبنته كاميليا، وحفيدته لارا – لابنته أسما – في يوم واحد، حيث ظهر الفنان في مجموعة من الصور مع أفراد العائلة وهم يلعبون مع الطفلتين.

حيث نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، بنشر مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا.

كما كتبت أسما شريف منير، على الصور التي نشرتها: “عيد ميلاد لولى روحي، وكاميليا أختي، ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم أوي، أبويا ده خطير”.

حيث تتم لارا عامها الثامن، فيما تبلغ الأخت الصغرى لـ أسما، عامها الثالث عشر، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

شريف منير يلعب مع ابنته وحفيدته فى عيد ميلادهما

اسما شريف منير وابنتها لارا

كاميليا شريف منير

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، مطلع شهر أبريل الجارى، عبر حسابها على فيس بوك، حيث كتبت:”ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أى تفاصيل تانية إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم فى تفاصيل بيتنا”.

كاميليا ولولى

لولى ابنه اسما شريف منير

وفي السياق ذاتة، أكد المخرج المصري مجدي أبو عميرة عن اعتذار الفنان شريف منير رفقة الفنانة الراحلة فائزة كمال للمشاركة في المسلسل الكلاسيكي “المال والبنون” في جزئه الثاني.

وعبر استضافة أبطال المسلسل في إحدى القنوات المصرية، أوضح أبو عميرة أن الفنانة فائزة كمال تقدمت بطلب لإجراء بعض التعديلات على دورها في الجزء الثاني، وهو مالم يوافق عليه الكاتب محمد جلال عبد القوي، وفقًا لـ(في الفن).

فيما كانت أسباب شريف منير متعلقة بترتيب الأسماء على تترات المسلسل مع الفنان أحمد عبد العزيز، وهو الأمر الذي لم يتوصلوا فيه إلى حلول ترضيه، مما دفعه للانسحاب.

وكشف أبو عميرة أن مسلسل “المال والبنون” كان من المفترض أن يكون له جزء ثالث، لكن لم يرى النور، موضحا أنهم فقط كتبوا معالجة درامية له لكن لم يتم كتابة سيناريو كامل.

