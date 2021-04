مصر.. تفاصيل خطة تصنيع 40 مليون جرعة من “لقاح كورونا”

أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي، السبت، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

وصرحت كذلك أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لـ”كوفيد 19″ محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

كما أكد وزيرة الصحة المصرية أنها اجتمعت مع السفير الروسي في القاهرة، لبحث إمكانية تصنيع لقاح “سبوتنك في” الروسي محليا، بعد أن تم اعتماده من جانب السلطات الصحية المصرية.

وقالت: “تم تجهيز مصنع لقاحات تابع لفاكسيرا لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون جرعة سنويا”.

موضحة أن “الدول المصنعة للقاحات من حقها تفضيل شعوبها، وهذا سبب تأخر وصول اللقاحات إلى مختلف دول العالم”.

ولكن ومن جهة ثانية انتقدت الوزيرة “عزوف” الأطقم الطبية والمواطنين عن تسجيل طلبات تلقي اللقاحات، بعد أسابيع من توافرها في المراكز الصحية.

حيث إعتبرت أنه “ليست لدينا رفاهية للتردد في تلقي اللقاح”، داعية إلى سرعة الحصول عليه.

وأمس الجمعة سجلت الوزارة 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة، مقارنة مع 872 حالة و48 وفاة في اليوم السابق.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 220658، من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 وفاة”.

