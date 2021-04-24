الصحة توزع لقاحات فيروس كورونا واوكسجين لمنطقتين في السودان

أعلن الدكتور أسامه عبد الرحمن مساعد مدير عام وزارة الصحه بولاية الجزيره عن وصول 130 أسطوانه أكسجين جديده دعما من وزارة الصحه الإتحاديه لمراكز العزل بالولاية.

وأكد مساعد مدير عام وزارة الصحة بالولاية أن هذا الاسطوانات ستسهم في تحسين مستوى إمداد الأكسجين وتحسين مستوي الخدمات بمراكز العزل ؤوكشف عن الترتيبات الجاريه لإنشاء محطة أكسجين متكامله وبسعات كبيره بمركز العزل وصولا للاكتفاء الكامل من الاكسجين .

وفي ذات السياق أكد مدير التحصين الموسع بالإنابه بوزارة الصحة والتتمية الإجتماعية بولاية سنار محمود عبد الرحيم عبد العزيز،أن الولاية إستلمت 15 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا تمهيداً لإنطلاقة حملة التطعيم.

وأكد إستلام اللقاح وحفظه في سلسلة التبريد بإدارة التحصين الموسع بالولاية، مبيناً أنه سيتم توزيع اللقاح للمحليات مباشرة لتسهيل تنفيذ الحملة.

ويذكر انه تم إستلام اللقاح بحضور ممثل منظمة الصحه العالميه ومدير الطوارئ والتصدي للاوبئة بوزارة الصحة وضابط التبريد بالتحصين الموسع بالولاية.

دعوة

دعا دكتور علي العربي إستشاري طب الأطفال ورئيس اللجنة الفنية للآثار الجانبية لتطعيم كوفيد 19 (كرونا)، الجميع للتوجه لمراكز التطعيم وأخذ جرعة لقاح التطعيم.

وجدد في تصريحات صحفية تابعها المراسل بمنصه كورونا تأكيد حقيقة ” أن التطعيم آمن”، وانه يقي من يصاب بفيروس كوفيد 19 من الذهاب للمستشفيات أو التعرض لإحتمالات الدخول للعناية المكثفة وأخذ الأوكسجين.

وشدد د. العربي على أن الإصابة بكوفيد 19 تلحق بالمصاب مضاعفات تفوق بنسبة 10 أضعاف ما يمكن أن تسببه إحتمالات التطعيم من أعراض جانبية، مشيراً إلى أن الذين تعرضوا للإصابة بالجلطة هم أصلاً يعانون من َضاعفات صحية لأمراض مزمنة وأن كرونا هي التي أدت للإصابة بالجلطة وليس التطعيم.

وقال إن المتابعة لتفاعلات اللقاح أكدت أن نتائج التطعيم سجلت مؤشرات جيدة بتقليل نسبة الوفيات بشكل كبير في كل البلدان التي تمكن رعاياها من أخذ التطعيم.

وابان دكتور عربي انه ثبت حتى الآن إنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس سَوى التطعيم الذي يقلل بشكل فعال من خطورة تضاعف الإصابة.

وأوضح أن الإلتزام بالإحترازات الصحية المعلنة، بدءاً من غسل اليدين وإرتداء غطاء الوجه (الكمامات) والحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعي مع الآخرين يعد خط الأمان الأول، إضافة إلى أخذ جرعتي التطعيم.

وعدد د. العربي أضرار الإصابة بكوفيد 19، بالإضافة إلى أثره على النظام الصحي بشكل أساسي فأن له آثار سالبة أيضاً على النظام الإقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن الدراسات التي أُجريت في بريطانيا على نتائج لقاح ” استرازينيكا” ومدى ما صاحبه من أعراض جانبية، أكدت فعالية اللقاح وأن أعراضه الجانبية محدودة وانه أسهم بشكل جيد في تقليل نسبة الوفيات وكذلك حد من عدد المصابين.