بهدفه بمرمى نيوكاسل.. صلاح يحقق رقمًا قياسيًا مع ليفربول

تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف فريق ليفربول الوحيد في شباك نيوكاسل اليوم السبت، لحساب الجولة رقم 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك الهدف رفع صلاح عدد أهدافه هذا الموسم بالدوري إلى 20 هدفًا بالمركز الثاني خلف هاري كين متصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفًا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “سكاي سبورتس”، قولها إن محمد صلاح بهدفه في مرمى نيوكاسل أصبح أول لاعب في تاريخ الليفر يحرز 20 هدفًا أو أكثر في بطولة الدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم.

وسجل صلاح 32 هدفًا خلال 36 مباراة في موسم 2017-18، وفي موسم 2018-19 سجل 22 هدفًا في 38 مباراة، أما في الموسم الحالي 2020-21، فقد سجل 20 هدفًا في 32 مباراة.

ويكون صلاح قد تفوق على الثنائي لويس سواريز وروبي فاولر، حيث سجل كلاهما 20 هدفًا أو أكثر خلال موسمين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من افتتاح صلاح للنتيجة أمام نيوكاسل، إلا أن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفيلد رود قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل.

وتمكن صلاح من افتتاح التسجيل عن الدقيقة الرابعة، إلا أن الضيوف عادلوا النتيجة في وقت قاتل عند الدقيقة (95) من عمر اللقاء.

وبذلك يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى 54 نقطة بالمركز السابع، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الخامس عشر.

في الأثناء، قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، منح شارة الكابتن للمنتخب، للنجم محمد صلاح، الذي سيقود المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري.

كما قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح.

حيث جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.

ووفق بيان الاتحاد، “يرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة”.

زيادة على ذلك يهدف الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

وكان عبدالله السعيد القائد السابق للمنتخب المصري، قبل أن يحملها عمرو السولية مؤقتا خلال مواجهات مصر بتصفيات أمم أفريقيا الشهر الماضي.

