الفيفا يعلن قائمة المشاركين ببطولة “كأس العرب للمنتخبات”

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم السبت، رسمياً عن الدول المشاركة في بطولة كأس المنتخبات العربية، وتضم 23 منتخباً.

وذكر الفيفا عن القائمة المشاركة في البطولة، وهم منتخبات: قطر (البلد المضيف للبطولة)، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، موريتانيا المغرب، الصومال، جنوب السودان، السودان، جزر القمر، وجيبوتي.

وتضم القائمة أيضاً: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، الامارات العربية المتحدة، البحرين، عمان، اليمن، الكويت، والسعودية؛ حيث من المقرر إقامة مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات 2021، في قطر يوم الثلاثاء المقبل 27 إبريل/ نيسان، وتنطلق في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بحسب موقع “العين الإخبارية”.

وستجري مراسم القرعة ستقام بحضور عدد محدد من المسؤولين، وذلك للالتزام بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن البطولة ستقام بالتنسيق بين الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد العربي لكرة القدم، في الفترة من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى الثامن عشر منه.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صحفي إسباني، يوم الخميس، بان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة نادي ريال مدريد لكونه أحد المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود أساس قانوني يمكن الويفيا من معاقبة الريال.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، قد هدد ريال مديد بعقوبات قاسية، من بينها استبعاد ريال مدريد من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة اجتماعًا تحدد فيه الاماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن اللجنة التنفيذية ليست لديها الصلاحيات المتعلقة بمعاقبة ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة المسؤولة عن العقوبات في الاتحاد الأوروبي هي اللجنة التأديبية، حيث لا يوجد أي أساس قانوني لإجراء عقوبة محتملة، مشيرة إلى أن محكمة التحكيم الرياضي ستبطل صدور قرار حول العقوبة.

وذكرت الصحيفة أنها استمعت إلى عدد من الخبراء بقانون الرياضية، وأكد غالبيتهم أن ريال مدريد لم ينتهك قوانين المنافسة على دوري الأبطال، حيث لا توجد مادة تفيد بعدم إنشاء بطولة أخرى غير دوري الأبطال.

