القوات التركية تبدأ بإنشاء نقطة عسكرية غرب ادلب

أفادت الوكالات المحلية في سوريا، اليوم السبت، بأن القوات التركية بدأت بإنشاء نقطة عسكرية في قرية الزيادية بمنطقة جسر الشغور غرب مدينة ادلب.

وفي سياق منفصل أفادت وكالة “سانا” السورية، أمس الجمعة بـ “إصابة عدد من جنود الجيش التركي ومرتزقته بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتلاً لهم في منطقة الباب التي تسيطر عليها مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بريف حلب الشمالي”.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية، “أن عبوة ناسفة انفجرت مساء الجمعة أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي ومجموعة من مرتزقته بالقرب من معسكر لإرهابيي ما يسمى “أحرار الشرقية” الموالين للنظام التركي على طريق الراعي في منطقة الباب ما أدى إلى إعطاب آلية للاحتلال وإصابة عدد من جنوده ومرتزقتة”.

ولفتت الوكالة “أن القوات التركية والإرهابيين الموالين لها فرضوا طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي ومكثف لإبعاد عشرات المدنيين الذين توجهوا إلى مكان الانفجار”.

وأشارت “سانا”، الى “تصاعد الاقتتال فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ومرتزقته بريف حلب واتخذ شكل الاغتيالات المتبادلة حيث قتل في الخامس عشر من الشهر الجاري أحد إرهابيي ما يسمى “شرطة عفرين” في منطقة الباب وذلك بعد أقل من ساعتين على اغتيال أحد إرهابيي ما يسمى “قوى الشرطة والأمن العام” في المدينة أيضاً”.

ونوهت الوكالة الى انه “تنتشر في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة”.

لليوم الـ 12 على التوالي تستمر القوات التركية والمرتزقة المدعومة من أنقرة، بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة، رغم نداءات الإستغاثة.

وصرح مدير المؤسسة العامة للمياه بالحسكة المهندس محمود عكلة، لوكالة الأنباء السورية “سانا”: “استمرار قطع المياه جراء توقف المحطة حيث لم يطرأ أي تغير على الواقع فالتعديات على خطوط الكهرباء المغذية للمحطة قائمة الأمر الذي يتسبب بفصل التيار عن المحطة جراء الحمولة الزائدة” مشيراً إلى أن الجهود “مستمرة لحل المشكلة لإعادة الضخ باتجاه وسط مدينة الحسكة”.

وبحسب عكلة، فإن مياه الشرب تصل الأهالي عبر صهاريج مياه خاصة و “من خزانات المياه التي قام فرع منظمة الهلال الأحمر السوري بوضعها في عدة أماكن في مركز المدينة” على حد قوله.

وأضاف عكلة: “الصهاريج موثوقة ومن الآبار التابعة لمؤسسة مياه الحسكة في نفاشة وتل براك وتتم مراقبتها وفحصها بشكل دائم”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها القوات التركية بقطع المياه الشرب عن الحسكة، وذلك بغية تشكيل مزيد من الضغوط والحصار على المنطقة.

وفي الشأن السوري، تعرضت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء، لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في ريف محافظة الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا.

وأدى استهداف السيارة التابعة لقوات قسد إلى وفاة ثلاثة بينهم قيادي من عناصر من قسد المدعومة من جيش الاحتلال الأمريكي المتواجد في الشمال الشرقي من سوريا.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن 3 من قوات سوريا الديمقراطية لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم العسكرية بالقرب من منطقة كبيبة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي، وأن أحد القتلى هو القيادي نافدار كاجو، بحسب سانا.

تتعرض قوات سوريا الديمقراطية للاستهداف بشكل يومي تقريباً، وخاصة مع انتشار أعداد كبيرة من الفصائل المسلحة المتحاربة على السلطة والأموال في مناطق سيطرة قسد.

إذ أكدت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في ريف مدينة دير الزور الشمالي، في 18 أبريل الجاري، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من مسلحي تنظيم “قسد” المدعوم أمريكياً.

فيما أكدت مصادر محلية أن: “عبوة ناسفة انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تقل عناصر من (مجلس دير الزور العسكري) التابع لميليشيا (قسد) في بلدة بريهة إلى الشمال من مدينة دير الزور”.

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