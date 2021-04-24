أردول رغم الحملات التي تستهدفنا حققنا مليارات للخزينة في الربع الأول من العام

أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول عن تحقيق 22 مليار جنيه كأداء ربط في الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر من الربط الذي تحقق في العام المنصرم 2020م .

وتعهد خلال مخاطبته لقاء العاملين لمناقشة تقرير الأداء ربع السنوي للعام 2021، بالمضي قدماً في مشوار النجاحات التي ظلت تحققها الشركة في زيادة إنتاجية الذهب

وارتفاع الإيرادات بما يرفد خزينة الدولة بمليارات الجنيهات بالإضافة إلى مساهمة الموارد المعدنية في معالجة الكثير من الأزمات في مجال الوقود والدقيق والأدوية.

وثمن أردول الجهود التي ظل يبذلها العاملون بالشركة رغم حملات الاستهداف التي ظلوا يواجهونها عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى الاستمرار بذات الروح لمقابلة تحدي الربط المقدر في موازنة الدولة للعام 2021م والمقدر ب 104 مليار جنيه .

الشركة

وطالب أردول العاملين بعدم الالتفات إلى الحملات المستعرة ومحاولات الاستهداف الواضحة لإقعاد مسيرة الشركة، مطمئناً الجميع بسلامة الإجراءات المالية والإدارية التي ظلت تنتهجها الشركة في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية.

وفي السياق تناول مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، دكتور مقدام خليل، موقف الشركة الإداري والمالي بالتركيز على النجاحات والتحديات التي بذلها العاملون خلال الربع الأول للعام 2021 متعهداُ بتذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين.

واستعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والجودة والمعلومات، دكتور/ حامد إبراهيم محمد تقرير أداء الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة خلال الربع الأول من العام الجاري والذي حققت خلاله العاملون نسبة أداء بلغت 88% متناولاً بعض المشكلات التي واجهت الشركة واقتراحات الحلول لتجاوزها

هذا وقد تمت مناقشة تقرير الأداء بشفافية من قبل العاملين الذين تناولوا التقرير بالتشريح والتحليل وطرحوا العديد من الأفكار والرؤى لتجويد الأداء والحفاظ على ريادة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في مجال التحصيل والإيردات وزيادة إنتاجية المعادن