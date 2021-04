“المستقبل” لباسيل: لا تراهن على سحب الحريري من معادلة ​تشكيل الحكومة

أصدر تيار المستقبل في لبنان بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم بيانا حادا رد فيه على تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقال “المستقبل” في بيان، اليوم السبت، إن “جبران باسيل نجح مرة ثانية في الحصول على شهادة عالية بدرجة امتياز في تخريب عهد عمه ​ميشال عون​ ونزع صفة العهد القوي عنه وتقليده الوشاح الأكبر الاهتراء الوطني”.

وأضاف: “همّ جبران باسيل الوحيد، هو المحافظة على مكانته في المعادلة السياسية، حتى ولو اضطرته الظروف الى التضحية بالعهد ورئيسه وسمعته، بل الى التضحية بالاستقرار السياسي والامني والمعيشي وسقوط البلاد في هاوية لا رجوع منها”.

وتابع المستقبل قائلاً: إن “رهان جبران باسيل على سحب الرئيس المكلف من معادلة ​تأليف الحكومة​، وقوله ان الامر يتطلب ​استقالة​ ​المجلس النيابي​ والذهاب الى ​انتخابات​ مبكرة، فهو رهان ابليس على دخول الجنة يا جبران”.

وأردف: “وربما كان الطريق الأقصر الى ذلك استقالة ​رئيس الجمهورية​ بحيث تستوى القواعد الدستورية حيث يجب ان تستقيم”.

وأكمل “المستقبل”، مؤكداً أن “الحريري سيكون رئيسا ل​مجلس الوزراء​ بكامل أعضائه وحقائبه وسياساته، ولن يرضى تحت اي ظرف من الظروف ان يكون رئيسا لنصف ​مجلس وزراء​. فاذا كان هناك من يرتضي لنفسه أن يكون رئيسا لتيار سياسي على حساب رئاسته للجمهورية، فان ​سعد الحريري​ لن يخوض غمار بعثرة الدولة ومؤسساتها وتحويلها الى كانتونات حزبية”.

وخلال كلمة له صباح اليوم، قال باسيل : “ولا مرّة نحنا طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زائد واحد، كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين بالعدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد”.

وأضاف: “اصلاً نحنا اخذنا سابقاً التلت الضامن عبر سياسيين بالحكومتين مع سعد الحريري بعهد العماد عون، هل بيقدر حدا يقول انّو استعملناهم شي مرّة؟ هيدا كلّه وهم وتضخيم للموضوع هرباً من تشكيل الحكومة! شو مخبّرين كلّ العالم؟ قال التلت زائد واحد بيعملني رئيس جمهورية! شوفوا هالنكتة وهالكذبة!”.

وتابع باسيل: “خارجياً الكلّ عارفين موقف المملكة العربية السعودية من الحريري، هو معتبرها حاجز امامه للتأليف!؟ شو منقدر نعمل نحنا؟ داخلياً، المشاكل كثيرة وعم بتزيد، ما بيقدر الواحد يهرب منها الى ما لا نهاية”.

وتساءل رئيس التيار الوطني الحر: “هيك بينعطى سعد الحكومة ويؤتمن على إصلاح البلد؟ يلّي ما قدر يعمل اجتماع حكومي لبناني على بند واحد من Cèdre بالرغم من دعم كل حكومة الوحدة الوطنية له، اليوم بدّو يعمل اصلاحات اكبر من Cèdre؟”، مضيفاً “”من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقّه! اما هلّق فهو رئيس حكومة مكلّف، الى متى الهروب؟ شو منعمل اذا ما اقتنع الحريري؟ اذا العالم كلّه فشل باقناعه، شو منعمل؟”.

وطالب باسيل الحريري بتشكيل الحكومة، بقوله: “نحن نريده اليوم رئيسا للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة ولا يهرب كما هرب في 17 تشرين، وهو مكلّف بهذا الأمر ومرّت ستة اشهر على تكليفه. فليؤلّفها!”.

وأشار إلى أنه “اذا الحريري ما بدّو يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعاً ما بيستقيل، واذا مجلس النواب ما بيريد سحب التكليف، شو بيبقى نعمل؟ نتفرّج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حاملا بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة!”.

وشدد باسيل على أنه “هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف وهي استقالة مجلس النواب، فيصير تكليفه بلا وجود! وهذا يعني انتخابات مبكرة… فهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا!”.

