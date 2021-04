كشفت وسائل إعلامية مصرية، صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية,حيث ذكرت مصادر محلية أنه كان يرقد، منذ أكثر من شهر، في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات، قبل أن تسوء حالته أكثر.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

ويعد قرار المحكمة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، ليرد عليه الطيار أشرف أبو اليسر من داخل العناية المركزة.

حيث نقل موقع “مصراوي” عن أبو اليسر قوله: “في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح”.

مضيفا : “بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم”.

وقد أشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي “مش بتفتش في المطار”، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

كما واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام“، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم “تجربته الأولى في قيادة الطائرات”.

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

The post بعد حصوله على حكم بالتعويض ضد محمد رمضان..وفاة الطيار أشرف أبو اليسر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ