الحكومة السورية : السماح بتسليم الحوالات بالدولار أو بالليرة

سمحت الحكومة السورية لشركات صرافة بتسليم الحوالات الواردة إلى البلاد حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة إما بالليرة السورية أو بالدولار.

وأوضح مصدر في شركة صرافة أن الإجراء يخص التجار والصناعيين فقط، أي مصدري البضائع، وقال إن ذلك بهدف التسهيل عليهم في الحصول على القطع الأجنبية.

أما بخصوص من هم غير ذلك، فيقول إن بإمكانهم استلام حوالاتهم بالليرة السورية، وبسعر 2825 ليرة للدولار، ويضيف أن تلك الإجراءات والأسعار التدخلية تهدف إلى تهدئة السوق، وتشيرالحكومة السورية إلى أن “النتائج جيدة” حتى الآن.

وفي منتصف الشهر الجاري، رفع مصرف سوريا المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة.

أجازت الحكومة السورية اليوم، بيع الدولار للتجار بعد تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3375 ليرة، وأبقت على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي اليومية، عند 1256 ليرة للدولار.

فيما صرَّحت غرفة تجارة دمشق إن سعر مبيع الليرة السورية للتجار المعتمد من قبل شركات الصرافة ستكون الأولوية فيه “لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية”، بحسب المرصد.

وأفاد مصدر مصرفي أن تحديد سعرين لصرف الليرة السورية مقابل الدولار من قبل الحكومة السورية سيكون له انعكاسات سلبية على أسعار السلع، مشيراً إلى أن معظم السلع المستهلكة حاليا تتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستشهد ارتفاعا ملحوظاً.

وتساءل المصدر المصرفي: “التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟”.

وأضاف أن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بحسب نشرة المركزي ما هي إلا تعاملات على الورق أما الواقع فالجميع يعتمد سعر صرف الدولار بحسب السوق السوداء، مضيفاً: “طالما بدأت مؤسسات الصرافة تبيع الدولار حسب سعر 3375 فهذا يعني أن الأمر بموافقة المركزي”.

وانتقد الحكومة السورية والمصدر أداء المركزي السوري: “كان من المفترض أن يعلن المصرف المركزي عن السعر وليس أن يأتي الإعلان من غرفة التجارة، ويضيف أنه كان يفترض الإجابة على عدد من التساؤلات منها: هل هذا السعر يشير إلى أن السعر المتداول حاليا (وهو يقارب السعر المحدد لتجار) في السوق السوداء حقيقي؟ أم وهمي؟ وما الدراسة التي أجريت قبل التوصل لذلك السعر؟ وهل هذا السعر داعم للتصدير لخلق أسعار منافسة في السوق؟ وهل تم تأمين موارد قطع لهذا السعر، وما هي تفاصيله خاصة أنه يزيد عن السعر الرسمي للمركزي بنحو 130%”.

وكانت قد سجلت الليرة السورية عند إغلاق أمس الأربعاء، تحسنا طفيفا في سعر صرفها في السوق السوداء أمام الدولار الأمريكي.

إذ انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 55 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.53%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3460، وسعر مبيع يبلغ 3535 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3535 و 3590 ليرة. بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في مدينة حلب فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 55 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 1.53%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3460، وسعر مبيع يبلغ 3535 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3535 و 3590 ليرة.

وفي ادلب، خفضت الحكومة السورية سعر صرف الدولار، بمقدار 50 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.41%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3430، وسعر مبيع يبلغ 3500 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3500 و 3560 ليرة.

