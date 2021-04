وصل اليوم السبت , ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة في زيارة رسمية.

حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة قصيرة لساعات.

كما سيقيم الرئيس المصري مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد في قصر الاتحادية، حيث سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات.

وكان ولي عهد أبوظبي قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر الماضي، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تربطهما علاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وكذا أهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

The post ولي عهد أبوظبي يصل القاهرة والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ